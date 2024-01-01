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        Haberler Yaşam Tokyo'da gençlerin gözdesi: Yavru köpekli kafeler

        Tokyo'da gençlerin gözdesi: Yavru köpekli kafeler

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da önemli sosyalleşme ve canlı sokak etkinlikleri merkezleri arasında Shibuya ve Harajuku semtleri yer alıyor. Shibuya'nın Haçiko Heykeli ve ünlü beşli yaya geçidi bölgenin merkezinde yer alırken gençlerin favorileri arasında bulunan Harajuku'aki evcil hayvan kafeleri yoğun ilgi görüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:11
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        Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Harajuku İstasyonu'ndan ulaşılan Takeshita Caddesi, özellikle hafta sonları gençlerin ilgi gösterdiği bir cadde.

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        Son zamanlarda yeni başlayan bir akımla bazı kafeler müşterilerine evcil hayvanlarla birlikte olma fırsatı sağlıyor.

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        Takeshita Caddesi'ndeki Japonya kökenli av köpeği Shiba Inu cinsinden daha küçük Mame Shiba yavru köpeklerin bulunduğu kafede, ücret karşılığında yavru köpeklerle birlikte zaman geçiriliyor.

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        Temalı kafeler, son yıllarda Japonya'nın başlıca turistik mekanlarından biri haline gelmiş. Yavru köpeklerin yanı sıra kirpi, baykuş ve su samuru temalı kafelerde de vakit geçirilebiliyor.

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        Tokyo'nun oldukça kalabalık semtlerinden Shibuya ise filmlere konu olmuş Haçiko Heykeli ve yine filmlerde görülebilecek beşli Yaya Geçidi ile ünlü.

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        Sahibine olan sadakatiyle tanınan Haçiko'nun heykeline Shibuya İstasyonu'ndan ulaşılıyor.

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        Alışveriş ve restoranların yanı sıra turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Shibuya'da çizgi film karakterlerinden esinlenmiş kıyafetleriyle gençler, canlı sokak sanatları da gerçekleştiriyor.

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        #Yavru köpekli kafeler
        #TOKYO
        #köpek kafeler
        #haberler
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