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        Haberler Dünya Tokyo'da iki uçak pistte çarpıştı: Alev alan uçak hava aydınlanınca böyle görüntülendi!

        Tokyo'da iki uçak pistte çarpıştı: Alev alan uçak hava aydınlanınca böyle görüntülendi!

        Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağı sahil güvenlik uçağı ile pistte çarpıştı. Alev alan uçaktaki 400'e yakın kişi kurtarıldı, sahil güvenlik uçağındaki 5 kişi ise hayatını kaybetti. Hava aydınlanınca yanan uçağın kül olmuş hali havadan görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 07:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 07:50
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        Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı ile pistte çarpıştı.

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        Çarpışmanın sonucunda uçak alev alırken, uçaktaki 379 yolcu ve mürettabatın tamamı kurtuldu. Sahil güvenlik mürettebatındaki 5 kişi hayatını kaybetti.

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        HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

        Korkunç kazanın ardından kül olan uçağın hali hava aydınlanınca ortaya çıktı.

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        Neredeyse 400 kişinin kurtuluşu ise mucize olarak tanımlandı.

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        Kameralara yansıyan görüntülerde yolcuların uçak yanarken, kaydıraktan kayarak uçaktan kaçtığı görüldü.

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        YANGIN 8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Yangının tamamen sönmesi 8 saat sürerken, yolculardan biri NHK'ya yaptığı açıklamada "İner inmez bir patlama sesi duyuldu. Ve sağ taraftan yükselen bir alev fark ettim. Uçağın içi ısınıyordu ve dürüst olmak gerekirse hayatta kalamayacağımı düşündüm" dedi.

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        Yetkililer, onlarca yıldır ciddi bir havacılık kazası görmeyen bir ülkede bu olayın nasıl meydana geldiğini araştırma sözü verdi.

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        Polis kazada herhangi bir ihmalin olup olmadığını araştıyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Japonya Uçak Kazası
        #TOKYO
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