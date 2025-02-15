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        Haberler Objektife Takılanlar Tolga Sarıtaş: Bize her gün Sevgililer Günü

        Tolga Sarıtaş: Bize her gün Sevgililer Günü

        Geçtiğimiz yıl modacı Zeynep Mayruk ile evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş, Sevgililer Günü ile ilgili sorulara; "Bize her gün Sevgililer Günü" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:21
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        "Bize her gün Sevgililer Günü"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Sarıtaş, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında da konuşan Tolga Sarıtaş, "Bize her gün Sevgililer Günü. Bu bir gün ile kalmamalı" dedi.

        "KISKANÇLIK YOK"

        Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda eşi Zeynep Mayruk'un gülüşünü övdüğüne dair açıklamalarda bulunmuştu. Sarıtaş; "Evet, böyle bir şey söylemiştim" demesi üzerine muhabirlerin, "Dışarıdan bununla ilgili iltifatlar aldığınız oluyor mu? Kıskançlık var mıdır?" sorusuna; "Yok yok, kıskançlık falan yok" diyerek soruları geçiştirdi.

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        Tolga Sarıtaş, "Utangaç mısınızdır?" sorusuna, "Herkeste olduğu kadar" dedi. Sarıtaş, "Babalık düşünceniz var mı?" sorusuna ise "Evlenmeden önce babalık için kısmet diyordum, bunda da çocuk için kısmet diyorum. Çocukları kim sevmez ki?" yanıtını verdi.

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        #Tolga Sarıtaş
        #Zeynep Mayruk
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