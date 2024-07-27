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        Haberler Objektife Takılanlar Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde - Magazin haberleri

        Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde

        Geçtiğimiz ay evlenen Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme'de tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:09
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        Oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz ay Çeşme'de evlenmişti.

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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Alaçatı’da bir plaja giden çift, denize ayrı ayrı girdi.

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        Zeynep Mayruk, kadın arkadaşlarıyla birlikte denize girerken, Sarıtaş da şezlongda arkadaşlarıyla birlikte tavla oynadı.

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        Bir süre sonra Tolga Sarıtaş, erkek arkadaşlarıyla denize girdi.

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        Fit vücudunu sergilerken kaslarını ön plana çıkaran oyuncu, bir müddet sonra denizden çıkarken bu kez de kolyesinin azizliğine uğradı.

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        Düğüm olan kolyeyi arkadaşının yardımıyla çözen Tolga Sarıtaş, sonrasında eşinin yanına gitti.

        #Tolga Sarıtaş
        #Zeynep Mayruk
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