Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde
Geçtiğimiz ay evlenen Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme'de tatil yapıyor
Oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz ay Çeşme'de evlenmişti.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Alaçatı’da bir plaja giden çift, denize ayrı ayrı girdi.
Zeynep Mayruk, kadın arkadaşlarıyla birlikte denize girerken, Sarıtaş da şezlongda arkadaşlarıyla birlikte tavla oynadı.
Bir süre sonra Tolga Sarıtaş, erkek arkadaşlarıyla denize girdi.
Fit vücudunu sergilerken kaslarını ön plana çıkaran oyuncu, bir müddet sonra denizden çıkarken bu kez de kolyesinin azizliğine uğradı.
Düğüm olan kolyeyi arkadaşının yardımıyla çözen Tolga Sarıtaş, sonrasında eşinin yanına gitti.