Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Toplu cenaze namazı kılınan köyde 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 8 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ürgüp
İHA

Ürgüp Kaymakamlığı, toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar Emin Esentürk, muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı.

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ürgüp Kaymakamlığı, bunun üzerine toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gözyaşları içinde yardım isteyen Türk vatandaşı bu sefer sevinçten ağladı
GÜNDEMBu kez sevinçten ağladı!
Son dakika haberi! BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ! Okullar ne zaman açılacak? - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan okullarla ilgili önemli açıklama
Elazığ'ın Maden ilçesinde araç giriş ve çıkışlarına sınırlandırma
GÜNDEMElazığ'ın Maden ilçesinde araç giriş ve çıkışlarına ...
Soma'da iki apartman karantinaya alındı
GÜNDEMSoma'da iki apartman karantinaya alındı
Koronavirüs testinden ücret istendiği iddiasıyla hastaneye arabasıyla daldı
GÜNDEMParayı duyunca arabayla daldı
Safranbolu'da karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşti
GÜNDEMKarantinaya alınan hastalar iyileşti
ÖSYM 2020 YKS sınavı ne zaman? Üniversite sınavı tarihi değişti mi? ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEMÖSYM 2020 Üniversite sınavı ne zaman?
Son dakika haberler... Tekirdağ'da orman yangını!
GÜNDEMTekirdağ'da ormanlık alanda yangın!
Son dakika haberler... Antalya'da hurda buzdolapları içinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla 3 kişi yakalandı
GÜNDEMHurda buzdolaplarında kenevir yetiştirmişler!
Son dakika haberler... İstanbul'da ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde yangın!
GÜNDEMİstanbul'da ambalaj atığı tesisinde yangın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X