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Gündüz, engelinden dolayı ailesiyle yaşamak zorunda olduğunu ifade etti. Evden işine gelmek için her gün 5 kilometre yol katettiğini aktaran Gündüz, şöyle devam etti:

"İşe gelirken toplu taşıma kullanıyorum. Toplu taşıma araçlarının çok yoğun olması ve bazen asansörlerin bozuk olması biz engellilere zor anlar yaşatıyor. Böyle durumlarda asansörlere alternatif bir sistem olmalı. Geçmişe göre engellilerin ihtiyaçları konusunda bir farkındalık var ama yeterli değil. Otobüs ve metrobüs gibi araçlarda engelli rampalarının kendiliğinden açılmasını, başkasının yardımına ihtiyaç duymadan toplu taşıma araçlarına binmeyi istiyoruz. İlk, orta ve lise yıllarında okullarda asansör ve engelli rampası olmadığı için ailem beni kucağında ya da sırtında taşımak zorunda kaldı. Üniversitede ilk başta engelli asansörü yoktu. Arkadaşların yardımıyla idare ettim, sonra asansör yapıldı."