Toprak Sağlam kimdir?

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'in oyuncu kadrosunda yer alan Toprak Sağlam'ın hayatı sosyal medyada merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Toprak Sağlam hakkında merak edilenler
TOPRAK SAĞLAM HAYATI
Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda tamamlayan Toprak Sağlam, buradan birincilikle mezun oldu. Mezuniyetinde oynadığı "Kaç Baba Kaç" oyunu, konservatuvardan birincilikle mezun olmasını sağlamıştır.
2000 yılında Sanem oyununda rol alan Toprak Sağlam, 2015 yılında vizyona giren Delibal adlı sinema filminde de "Filiz" karakterini canlandırdı.
Bazı reklam filmlerinde de rol alan Sağlam, 2005'ten bu yana bazı dizilerde de yardımcı oyuncu ve konuk oyuncu olarak yer aldı. Günümüzde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güvercin dizisinde Emel karakterini oynamaktadır.
11 yıl boyunca yaptığı halk danslarıyla günümüzde de uğraşmaktadır ve ayrıca yıllardır gitar çalarak şarkı söylemektedir.
TOPRAK SAĞLAM OYNADIĞI DİZİLER
2005: İlk Göz Ağrısı
2006: Cemile
2006: Karınca Yuvası
2007: Kuzey Rüzgarı
2008: Dantel
2009: Hicran Yarası
2010-2011: Yerden Yüksek
2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)
2013: Osmanlı Tokadı
2015: Kara Ekmek
2016: Bodrum Masalı
2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019: Güvercin
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