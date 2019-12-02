Toprak Sağlam kimdir?

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'in oyuncu kadrosunda yer alan Toprak Sağlam'ın hayatı sosyal medyada merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Toprak Sağlam hakkında merak edilenler

TOPRAK SAĞLAM HAYATI

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda tamamlayan Toprak Sağlam, buradan birincilikle mezun oldu. Mezuniyetinde oynadığı "Kaç Baba Kaç" oyunu, konservatuvardan birincilikle mezun olmasını sağlamıştır.

2000 yılında Sanem oyununda rol alan Toprak Sağlam, 2015 yılında vizyona giren Delibal adlı sinema filminde de "Filiz" karakterini canlandırdı.

Bazı reklam filmlerinde de rol alan Sağlam, 2005'ten bu yana bazı dizilerde de yardımcı oyuncu ve konuk oyuncu olarak yer aldı. Günümüzde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güvercin dizisinde Emel karakterini oynamaktadır.

11 yıl boyunca yaptığı halk danslarıyla günümüzde de uğraşmaktadır ve ayrıca yıllardır gitar çalarak şarkı söylemektedir.

TOPRAK SAĞLAM OYNADIĞI DİZİLER

2005: İlk Göz Ağrısı

2006: Cemile

2006: Karınca Yuvası

2007: Kuzey Rüzgarı

2008: Dantel

2009: Hicran Yarası

2010-2011: Yerden Yüksek

2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)

2013: Osmanlı Tokadı

2015: Kara Ekmek

2016: Bodrum Masalı

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2019: Güvercin