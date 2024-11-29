Torosların ortasındaki tabiat harikası: Nadire Kanyonu
Karaman'ın Ermenek ilçesinden geçen Ermenek Çayı üzerinde bulunan 9 kilometre uzunluğundak Nadire kanyonu huzurlu bir atmosfer sunuyor
Karaman'ın Ermenek ilçesinden geçen Ermenek Çayı üzerinde bulunan Nadire kanyonu, doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Toros dağlarının arasındaki Ermenek Baraj Gölü içerisinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki kanyonu, ziyaretçiler tekneyle de gezebiliyor.
Suyun rengi ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere etkileyici bir atmosfer sunuyor.