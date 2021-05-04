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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yalıncak Plajı'nı anlattı

Trabzon Yalıncak Plajı’na betondan kabinler yapılması çok tartışılıyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na eleştirileri sordu...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yalıncak Plajı'nı anlattı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Ortahisar’daki Yalıncak Plajı’nda başlattığı proje dünden beri çok tartışılıyor. Kumsal kenarına beton dökülmesi eleştiriliyor. Peki doğal plaj alanına niye beton döküldü? Plaja ne yapılıyor? Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce plajı kullanıma açmak için rekreasyon projesini hayata geçirdi. Bu proje çerçevesinde de kabin ve duş alanı yapımına başlandı. İşte bu beton görüntü de çok tepki çekti. Peki doğal bir plaj alanına yapılacak kabinler neden betondan inşa edildi? Ahşap malzemeden ve portatif bir kullanım alanı yapılamaz mıydı? Bu soruları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na sordum...

Başkan Zorluoğlu, projeyi anlattı ve eleştirileri yanıtladı:

"SANKİ HER TARAFI BETONA GÖMMÜŞÜZ"

“Burası sadece bir plaj yapımı değil, bir sahil düzenleme projesidir. Yani plajın ötesinde, kumsalın arkasında varolan alanda (yaklaşık 2 milyon metrekare) ciddi bir düzenleme yapıyoruz. Bunun içerisinde plaj düzenlemelerine ilaveten çokça yeşil alan, küçük yeme içme mekanları, spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları vb. var. Plaj, 1 kilometrelik.

Ancak bu plajın yaklaşık 800 metrelik bölümü oteller ve çeşitli işletmelerin işgali altındaydı. Tellerle halkın plaja ulaşımı kesilmişti. Kamuya ait olan kısma müdahale edip halka açmak için rekreasyon projesine başladık. Plajda halkın kullanması için mecburen kabin yapmak zorundaydık. Trabzon’un iklim koşulları ve nem nedeniyle ahşap bir yapı uzun ömürlü olmayacaktı. Bu nedenle de doğrudan ahşap yapmayı tercih etmedik.

Tamamlandığında bir beton görüntü olmayacak. Betonun üstü ahşap kaplanacak, doğal bir görümümü olacak. Tamamlanmayan bir görüntü üzerinden tartışma yapılıyor. Bir bardak suda fırtına koparılıyor. Abartıldı. Tekrar söylüyorum, beton bir görünüm olmayacak bittiğinde. Ahşap kaplanacak. İstediğimiz anda da kaldırabiliriz.

Kalıcı değil. Biz buradaki işgalleri kaldırırken büyük zorluklarla ve dirençle karşılaştık. Bu alanın henüz tamamlanmayan küçük bir kesitini çekip, sanki her tarafı betona gömmüşüz algısı yaratılmaya çalışılması biraz da bu yüzden diye düşünüyorum. Plaj yapımı ve sahil düzenlemesi birlikte maliyeti yaklaşık 12 milyon lira.”

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