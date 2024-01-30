Trabzon ilçeleri: Trabzon ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Eşsiz doğası ve büyüleyici güzelliğiyle Karadeniz'in gözde şehri olan Trabzon, dört mevsim boyunca bol yağış almasıyla adından söz ettirmektedir. Bitki çeşitliliği açısından son derece zengin olan şehir, sert bir iklime sahiptir. Trabzon ilçeleri: Trabzon ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

Kimi bölgeler geçimini tarımla sürdürürken kimi bölgeler hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Balıkçılık önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır. Şehir; akarsular, göller, yaylalar, vadiler ve ormanlar gibi doğal güzelliklere sahiptir. Trabzon ilçeleri nelerdir? Trabzon’un ilçeleri tam listesi nedir? Trabzon merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Trabzon ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Trabzon İlçeleri

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan ve Karadeniz'e kıyısı bulunan şehir, Karadeniz Bölgesi'nin Samsun'dan sonra en büyük ikinci kentidir. Tabakhane ve Zağnos dereleri arasında kalan ve düzgün olmayan yüksek bir masa formundaki alan üzerinde, kentin bilinen en eski yerleşim kalıntıları tespit edilmiştir. Bu sebeple Trabzon adının eski Grekçe masa ya da trapez/yamuk biçimi karşılığı olarak “trapezos” kelimesinden geldiği görüşü ağırlık kazanmaktadır.

Jeopolitik konum itibariyle şehir ulaştırma ve lojistik açıdan önemli bir merkez olarak ön plana çıkmaktadır. Sahip olduğu doğal güzellikler itibariyle dünyanın pek çok yerinden turist çekmektedir. Köklü tarihi ve eşsiz güzelliğiyle görülmeye değer bir kenttir. Trabzon ilimizin 1’i merkez ilçe olmak üzere 18 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Trabzon’un ilçeleri:

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Ortahisar (Merkez ilçe)

Akçaabat

Araklı

Arsin

Beşikdüzü

Çarşıbaşı

Çaykara

Dernekpazarı

Düzköy

Hayrat

Köprübaşı

Maçka

Of

Sürmene

Şalpazarı

Tonya

Vakfıkebir

Yomra

Trabzon'un İlçeleri

4000 yıllık tarihi geçmişiyle gezip görülecek pek çok yer sunan Trabzon'un yemyeşil doğasıyla farklı bir atmosferin kapılarını aralayacaksınız. Doğal ve tarihi güzellikleri ziyaretçilerin şehre olan hayranlığını artırmakta. Birçok döneme ev sahipliği yapan şehir kiliseleri, cami, hanları, çarşı ve doğal güzellikleriyle bambaşka bir şehir. Eğimin yüksek olması nedeniyle tarım alanları az olsa da fındık ve çay yetiştirmeye müsait bir iklime sahiptir.

Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Trabzon Müzesi, Zağnos Vadisi, Altındere Vadisi, Trabzon Kalesi, Çal Mağarası, Küçük Ayvasıl Müzesi ve Gülbahar Hatun Türbesi, mutlaka görmeniz gereken yerler arasında bulunmaktadır.

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Karadeniz ve Zigana Dağları ile çevrili olan bu güzel şehir hem bir turizm cenneti hem de bir sanayi şehridir. Ülkemizin en büyük 9. şehri olan Trabzon, yılın her ayını şenliklerle, eğlencelere geçiren bir şehirdir. Trabzon ilimizin 18 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler ise şunlardır: Ortahisar (Merkez ilçe), Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra.

Trabzon Merkez İlçeleri

Doğu Karadeniz’in en gelişmiş kentlerinden biri olan Trabzon ilimizin güncel nüfusu 818.023 olarak açıklanmıştır. Nüfusun %49,64’sı erkek, %50,36’sı kadındır. İlin yüzölçümü 4.628 km2'dir. İlde km2'ye 177 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçesi aynı zamanda merkez ilçe de olan Ortahisar ilçesidir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Dernekpazarı ilçesidir. Trabzon ilimizin bir merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçe ise Ortahisar ilçesidir.

Trabzon İlçeler Haritası

Trabzon ilçeler haritası yardımıyla ilçelerin harita üzerindeki konumlarına bakabilir, büyüklükleri ve yüz ölçümleri hakkında fikir edinebilirsiniz. Görsel bir destek aracı olarak harita kullanmak akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Bu noktada Trabzon ilimizin ilçeleri hakkında genel bir bilgi edinebilirsiniz. Harita ilçeleri tam anlamıyla öğrenmemizde ayrı bir katkı sağlayacaktır. İşte, Trabzon merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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