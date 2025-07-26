Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle! TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı
Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Erzurum'daki dördüncü ve son hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi moral depolamak isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle ekranı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. TS hazırlık maçı şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte, TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle linki...
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili ekip, oynadığı ilk üç hazırlık maçında Nahçıvan’a 3-2 mağlup olurken, ikinci maçta Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 mağlup etti. Üçüncü maçta ise Persepolis ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Geri sayım sürerken taraftarlar ‘’Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle’’, ‘’TS hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı!
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Ümraniyespor maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 17.00’de başlayacak.
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak hazırlıklarına Trabzon’da devam edecek.
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Trabzonspor-Ümraniyespor hazırlık maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
3 HAZIRLIK MAÇI OYNADI
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Erzurum kampında bugüne kadar üç hazırlık maçı oynadı.
İlk maçta Azerbaycan temsilcisi Nahçıvan’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci maçta İran ekibi Zob Ahan Esfahan karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Üçüncü ve son oynanan mücadelede ise bir diğer İran temsilcisi Persepolis ile golsüz berabere kaldı.
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu Adı: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6