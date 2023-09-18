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        Haberler Gündem Trafik Traktör devrildi: 2 çocuk öldü

        Samsun'da devrilen traktördeki 2 çocuk öldü

        Samsun'da, traktörün devrilmesi sonucu 2 çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:14
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        Traktör devrildi: 2 çocuk öldü
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Görkem Ç. (17) yönetimindeki traktör, Çorakdere Mahallesi Kuz mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Görkem Ç. ile yanında bulunan Emirhan A. (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #samsun haberleri
        #Vezirköprü
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