TRT Çocuk'tan ve Gözde Çevik'ten o yayınla ilgili son dakika açıklama

TRT Çocuk'ta canlı yayınlanan Haberin Olsun programına telefon bağlantısıyla katılan bir çocuk yarışma sorusunu cevapladıktan sonra yakınlarına teşekkür etti. Sonra "Bir şey daha söylemek istiyorum" diyerek Kaz Dağları konusunu açınca program sunucusu Gözde Çevik, "Güzel güzel konuştuk, iyi bayramlar diliyorum" dedi ve çocuk izleyici yayından alındı.

"TRT ÇOCUK SİYASETTEN UZAK KALSIN"

Konu sosyal medyada tartışma yaratırken sunucu Gözde Çevik, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada "TRT Çocuk'ta neşeyle sunduğum, çocuklarla hayat bulduğum programlardan birisini gerçekleştirmek üzere çıktığım evime göz yaşlarıyla döndüm" dedi. Çevik, sosyal medyada bu şekilde gündeme geldiği için üzgün olduğunu belirterek, "Bırakalım da Türkiye'nin ortak değeri TRT Çocuk siyasetten, günlük tartışmalardan uzak kalsın" ifadelerini kullandı.

— TRT Çocuk (@trtcocuk) August 9, 2019

"GÜNLÜK TARTIŞMALARIN UZAĞINDAYIZ"

TRT Çocuk'tan yapılan açıklamada 11 yıldır çevre bilincine dair sayısız içerik üretildiği belirtilerek "Biz TRT Çocuk olarak, bütün ailelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği kanalımızı günlük tartışmaların hep uzağında tuttuk. Ailelerimiz de bu konuda bize hep destek oldu. Bu tartışmaların bir canlı yayın üzerinden TRT Çocuk'a taşınmaması gerektiğini düşünüyoruz" denildi.