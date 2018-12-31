Trump'ın 2018'de attığı tweetlerde 226 kez 'Demokratlar', 153 kez 'Yalan haber' ve 117 kez de Rusya soruşturmasını tanımlamak için kullandığı 'Cadı Avı' sözleri geçti.

Rex Tillerson'dan Rahip Brunson'a, Kim Jong Un'dan Lebron James'e kadar uzanan geniş bir yelpazeyi tweetlerine konu eden Trump, ABD medyasını da sıklıkla 'yalan haber' yapmakla suçladı.

56.5 milyon takipçisiyle Twitter'ın en çok takip edilen hesaplarından birine sahip olan ABD Başkanı, yıl boyunca iç siyasetten küresel sorunlara kadar birçok konuda tweet attı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündem belirleyen ve geleneksel medya yerine sosyal medya odaklı bir iletişim politikası izleyen ABD Başkanı Donald Trump , 2018'i de Twitter'da geçirdi.

1. "BENİM MASAMDA DA NÜKLEER DÜĞME VAR"

Dünya 2018'e Kore yarımadasında cereyan eden gerginlikle girmiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un karşılıklı tehditlerle tansiyonu arttırmıştı.

3 Ocak 2018 günü Trump, attığı tweetle Kim Jong Un'un 'Nükler düğme daima masamın üzerinde' açıklamasını eleştirdi ve el yükseltti:

"Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 'Nükleer düğme daima masamın üzerinde' dedi. Onun tükenmiş ve gıda kıtlığı yaşayan rejiminden birileri benim de nükleer düğmeye sahip olduğum konusunda onu bilgilendirebilir mi? Ama benimki daha büyük ve daha güçlü ve benim düğmem çalışıyor!"

Neyse ki, iki lider aradan geçen 12 ayda Singapur'da el sıkışarak tansiyonu düşürdü ve nükleer düğmelere ihtiyaç kalmadı. Hatta, Trump'ın iddiasına göre kendisine Kim Jong Un tarafından yazılmış 'aşk mektupları' bile geldi.

2. İSTİKRARLI DAHİ TRUMP!

2017'nin son 2018'in ilk günleri, ABD'nin gündemi Michael Wolff'un yazdığı ve Trump yönetiminin ilk yılını anlattığı Fire and Fury (Ateş ve Öfke) isimli kitaptı. ABD'de kısa süre içerisinde çok satanlar listesine giren kitap, Trump için dengesiz, yeteneksiz ve hatta 'ehliyetsiz' bir portre çiziyordu.

ABD Başkanı'nın cevabı yine Twitter'dan oldu. 6 Ocak'ta Wolff'u 'Demokratların yalakası' olarak niteleyen Trump, hayat boyu en büyük iki değerinin mental istikrar ve gerçek zeka olduğunu söyledi.

"Çok başarılı bir iş adamından, üst düzey TV yıldızına, oradan da ABD Başkanlığı'na (ilk denememde) geldim. Bu sadece akıllı değil, dahi sınıfına girer... Ve çok da istikrarlı bir dahi"

3. "DELİKANLIYMIŞ GİBİ DAVRANIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de kapıştığı isimlerden biri de eski Başkan Obama'nın yardımcısı Joe Biden'dı. Biden'ın, "Eğer lisede olsaydık, onu spor salonunun arkasına çeker bir güzel döverdim" sözlerine Trump'ın yanıtı aynı sertlikteydi.

Konuyla ilgili 22 Mart'ta bir tweet atan ABD Başkanı, "Deli Joe Biden delikanlıymış gibi davranıyor. Aslında aklı da fiziki de zayıf biri. Buna rağmen, hem de ikinci kez, beni dövmekle tehdit ediyor. Beni tanımıyor. Hızlıca ve sertçe yere çakılırken gözyaşları içinde kalabilir. İnsanları tehdit etme Joe" ifadelerini kullandı.

4. "DÜŞÜK IQ'LU ROBERT DE NIRO"

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde sadece siyasi isimler yoktu. Kendisine muhalif sanatçı ve sporcularla da tartışmaktan çekinmeyen Trump'ın sözlerinden nasibi alan bir diğer isim efsane aktör Robert De Niro oldu.

Seçildiği günden bu yana Trump'a yönelik eleştirel bir tutum takınan De Niro, zaman zaman hakarete kadar varan sözleriyle dikkat çekmişti.

Trump'ın 13 Haziran 2018'de Twitter'dan De Niro'ya verdiği yanıt farksız oldu:

Düşük IQ'lu bir kişi olan Robert De Niro, oynadığı filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yedi. Dün gece onu izledim ve onun gerçekten yedi yumruklardan dolayı sersemlemiş olabileceğini düşündüm. Onun, işsizliğin en düşük, ekonominin en yüksek seviyede olduğunu ve şirketlerimizin ülkemize döndüğünü fark etmediğini düşünüyorum. Uyan Sersem!

5. LEBRON JAMES'E ÜSTÜ KAPALI APTAL GÖNDERMESİ

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'in gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen ve halen aktif basketbol yaşantısına devam eden LeBron James de Trump'ın sözlerinden nasibini alan isimlerden biri oldu.

CNN sunucusunu Don Lemon'a verdiği röportajda, Trump'ın sporu insanları bölmek için kullandığını söyleyen Lebron'a, Trump'ın yanıtı Twitter'dan geldi.

"LeBron James televizyonlardaki en aptal adamla röportaj yaptı, Don Lemon. LeBron'u zeki gösterdi ki bunu yapmak hiç de kolay değil." diyen Trump, James'in sürekli kıyaslandığı NBA efsanesi Michael Jordan'ı kastederek "Ben Mike'ın seviyorum" şeklinde konuştu.