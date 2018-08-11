ABD'nin Türkiye'den iadesini istediği, Türkiye'nin ise ev hapsinde tuttuğu Rahip Brunson krizi sürerken, Türkiye'den bir heyet geçtiğimiz günlerde Washington'a giderek temaslarda bulunmuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla doğrudan Türkiye ekonomisini hedef aldı.

Trump'ın bu açıklamaları Türkiye'de olduğu kadar dünyada da tepki çekti. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas, Trump'a İncirlik hatırlatması yaparak tepki gösterdi.

Twitter hesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoğan hayranı değilim, ama Trump'ın yaptığı pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor" dedi.

— Brian Klaas (@brianklaas) August 10, 2018

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