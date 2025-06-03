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        Haberler Dünya Trump, ABD ordusunun "daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını" açıkladı | Dış Haberler

        Trump, ABD ordusunun "daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını" açıkladı

        ABD Başkanı Trump, ordu yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, ordunun, ülke tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:34 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:34
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        "ABD ordusu daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladı"
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        ABD Başkanı Donald Trump, ordunun, ülke tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını belirtti.

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ordu yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti.

        Ordunun "şimdiye kadarki en güçlü" durumunda olduğunu savunan Trump, ABD tarihinde daha önce görülmemiş seviyede silah stokladıklarını kaydetti.

        Trump, silahlara ilişkin, "Umarım onları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız." ifadesini kullandı.

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