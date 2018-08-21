Trump, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "John Brennan'a dava açılacağını umuyorum. Tüm kayıtlarını, metinlerini, e-postalarını ve belgelerini almak çok kolay olacak. Sadece zayıf çalışmasını göstermeyecek, aynı zamanda hileli Mueller cadı avına nasıl bulaştığını da ortaya çıkaracak" dedi.

"Prestijleri, dolarlar, hatta koltukları için bile herkes güvenlik açığını korumak istiyor ve bu da insanların neden Brennan'ı korumak istediğinin kanıtı. İşini iyi yaptığı için olmadığı kesin. Brennan siyasi bir korsan" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmeyi "hainlik" olarak niteleyen eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini iptal etmiş, "Ülkemin belirli bilgilerini korumak için bu bilgilere ulaşımı kontrol etmek de dahil olağanüstü bir anayasal sorumluluğum var. Bugün bu sorumluluğumu yerine getirmek için eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini kaldırma kararı aldım." ifadelerine yer verilmişti.

CIA'in eski 12 üst düzey yetkilisi Brennan'ın gizli dosyalara girme hakkının elinden alınmasını aptalca düşünülmüş daha önce görülmemiş bir karar olarak değerlendirip Trump'ı tenkit eden ortak imzalı bir mektup yazdı. Brennan da Trump yönetimine kendisiyle ilgili aldığı karardan dolayı dava açabileceğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ