Amerikalı yerlilerin yürüyüşü için başkentte olan Nathan Phillips geleneksel şarkısını söylerken, videoda yakınlarda ki ABD Başkanı Donald Trump destekçisi olduğu anlaşılan öğrenciler tarafından etrafının sarıldığı görülüyor. Omaha yerlisi olan Phillips'e rahatsız edici biçimde yaklaşan gençler, adamın hareketleriyle dalga geçiyor.

Trump'ın ünlü sloganı yazılı "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) şapkalardan takan gençlerin Covington Katolik Lisesi öğrencileri olduğu ortaya çıktı.

Phillips, medyaya yaptığı açıklamada, gençlerin "Duvarı ör, duvarı ör" diye bağırdıklarını ifade etti. Okul yönetimi, eski bir Vietnam gazisi olduğu ortaya çıkan adamdan özür diledi. Video Amerikan Kongresi'nin de dikkatini çekti. Kongre'ye seçilen ilk Amerikalı yerlilerden olan Deb Haaland, videoda öğrencilerin nefret, saygısızlık ve hoşgörüsüzlük örneği gösterdiklerini ifade etti.