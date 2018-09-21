Ziyareti kapsamında afet bölgesinde incelemeler yapacak olan Trump, uçağından indiğinde yaptığı açıklamada, "Buradaki çok özel ve yetenekli tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'de en az 35 can alan Florence Kasırgası'nın sular altında bıraktığı Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerinden yaptığı açıklamalarla tepki çeken Donald Trump yardım faaliyetlerine katılıp moral verirken, kimi zaman söyledikleriyle tepki çekti.

Kiliselerde yemek dağıtıp enkazlar arasında dolaşan, yetkililerle yardım çalışmalarını ele alan Trump, kasırga mağdurlarına yiyecek dağıtırken sürekli "Güzel günün keyfini çıkarın, keyifli bir gün geçirin" gibi konuşmalarıyla şaşkınlık yarattı. Yine bu esnada, eline gıda yardımı tutuşturduğu bir vatandaşa "Keyfini çıkar" demesi de kameralara yansıdı.

Trump, afet bölgesinde inceleme yaparken, rüzgarın büyük beyaz bir yatı uçurup arka bahçelerine gelen aileye de: "Bu sizin kendi tekneniz mi yoksa sizin tekneniz haline mi geldi? En azından bu işlerden güzel bir tekne edinmişsiniz. Yasa ne diyor? Belki de sizin tekneniz olur artık." ifadelerini kullandı.

PORTO RİKO'DA DA KAĞIT HAVLU FIRLATMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, peş peşe gelen kasırgalarla yıkılan Porto Riko'da afetzedelerle buluşan Donald Trump'ın dağıtılmak üzere bekletilen kağıt havluları kalabalığa doğru fırlatması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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