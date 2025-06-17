Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı: ABD ulusal güvenlik ekibi acil toplantıya çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran hattında yaşananlar sebebiyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı. Beyaz Saray, Trump'ın "Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle" Kanada’daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılacağını duyurmuştu.

ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE TOPLANACAK

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Trump'ın Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacağı ifade edildi.

Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

"WASHINGTON'A DAHA BÜYÜK BİR ŞEY İÇİN DÖNÜYORUM"

ABD Başkanı Trump, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "müzakere teklifi var" açıklamasına, "Macron neden öyle dedi bilmiyorum" yanıtını verdi.

Trump, "Macron, Washington'a İsrail-İran ateşkesi üzerine çalışmak üzere döndüğümü söyledi. Yanlış! Neden şimdi Washington'a doğru yola çıktığımı bilmiyor, ancak bunun kesinlikle bir ateşkes ile ilgisi yok. Bundan çok daha büyük." açıklamasında bulundu.

"BEN BURADAN AYRILIR AYRILMAZ BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ"

ABD Başkanı, zirveden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve ben buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız" dedi.

Bir anlaşmaya aracılık etmesi için Orta Doğu'ya seyahat etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Trump, görüşmelerin iyi gittiğine inandığını söyledi ve "Konuşuyoruz. Telefon denen bir şeyimiz var, bu yüzden konuşuyoruz. Her zaman şahsen konuşmak daha iyidir." ifadelerini kullandı.