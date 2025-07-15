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        Haberler Dünya Trump: Hayal kırıklığına uğradım ama Putin'le işim bitmedi | Dış Haberler

        Trump: Hayal kırıklığına uğradım ama Putin'le işim bitmedi

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledikten ve Moskova'yı yaptırımlarla tehdit ettikten saatler sonra, Putin ile "işinin bitmediğini" açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:47
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        Trump: Putin'le işim bitmedi
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        Trump BBC'ye verdiği demeçte dört farklı kez Rusya ile bir Ukrayna anlaşması yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.

        Trump, "Hayal kırıklığına uğradım ama onunla işim bitmedi. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

        Putin'in "akan kanı durdurmasını" nasıl sağlayacağı sorusu üzerine ABD Başkanı Trump, "Üzerinde çalışıyoruz. Harika bir konuşma yapacağız. Ben, 'Bu iyi, sanırım bu işi halletmeye çok yakınız' diyeceğim" dedi.

        Ukrayna'ya yeni silahlar göndereceğini açıklayan Trump, Rusya'nın barış anlaşmasını kabul etmemesi halinde Rusya'yla ticaret yapanları yaptırımlarla tehdit ederek, Moskova'nın komşusuna yönelik devam eden saldırılarından duyduğu hayal kırıklığının yol açtığı önemli bir politika değişikliğine imza atmıştı.

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        Patriot hava savunma füzeleri de dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık ABD silahının NATO aracılığıyla Ukrayna'ya gönderileceğini ve bunların parasının NATO tarafından ödeneceğini söyleyen Trump, kendi partisinden de destek görüyor.

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        Beyaz Saray'a döndüğünden beri savaşa hızlı bir son verme sözü veren Trump, Moskova ile yakınlaşma arayışına girdi ve Putin ile birkaç kez görüştü. Yönetimi, Kiev'in NATO üyeliğini desteklemek ve Rusya'nın tüm Ukrayna topraklarından çekilmesini talep etmek gibi Ukrayna yanlısı politikalardan geri adım attı.

        Ancak Putin, Trump'ın koşulsuz ateşkes önerisini henüz kabul etmedi ve bu öneri Kiev tarafından hızla onaylandı. Son günlerde Rusya'nın Ukrayna şehirlerine saldırmak için yüzlerce insansız hava aracı kullandığı görüldü.

        BBC röportajında Trump, NATO ittifakına olan desteğini yineledi.

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Trump'ın Rus ihracatçıları yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından Moskova'nın müzakereye hazır olduğunu ancak Rusya'nın ültimatomlara sıcak bakmadığını söyledi.

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