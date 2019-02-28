İlk olarak geçtiğimiz yıl Haziran ayında Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, bu kez Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. İki lider, dün merakla beklenen zirvede akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi. Akşam yemeği ile başlayan zirvede Trump ve Kim'in akşam yemeğindeki samimi anları dikkat çekti. Metropole Otel’deki yemekte Kim ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, bir saat 42 saat sonra otelden ayrıldı. Trump, Hanoi'deki zirvenin ardından Washington'a hareket edecek.

"BÜYÜK BİR ŞEREF"

Trump, yemek öncesinde bir araya gelerek tokalaştığı görüşmede, "Kim'le burada olmam büyük bir şeref. Sizinle birlikte olmak gerçekten harika. İlk zirvemiz başarılıydı. Her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını umuyorum. Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum" demişti.

KIM İLK KEZ BATILI BİR GAZETECİNİN SORUSUNU YANITLADI

Kim bir basın toplantısında ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Sosyal medyada dün gazetecilerin soru sormasından rahatsız olduğu için yüzünü buruşturduğu söylenen Kim, ilk kez Batılı bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı. Kim, Washington Post muhabirinin David Nakamura'nın "Trump'la anlaşmaya varabilmek konusunda kararlı mısınız?" sorusuna "Bunu söylemek için çok erken. Kötümser olduğumu söyleyemem" diye cevap verdi.

Yine bir ABD'li gazetecinin sorusuna yanıt veren Kim, "Nükleer silahsızlanmaya hazır olmasam burada bulunmazdım" derken, Trump da Kim'e, "İyi cevap, vay canına. Bu, senden duyduğum en iyi cevap olabilir" dedi.

ZİRVE İKİNCİ GÜNÜNDE

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." dedi.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Trump ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kim ayrıca Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ABD irtibat bürosu kurma fikrini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

ORTAK İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan Trump'ın bugünkü programı ile ilgili yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştirecek.

Trump, yerel saatle 15.50'de (TSİ 11.50) basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.