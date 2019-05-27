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Trump'ın arkadaşı Stern: Travmatik bir çocukluk geçirdi!

HABERTURK.COM

CNN'de Anderson Cooper'ın programına konuk olan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski arkadaşı ünlü radyocu Howard Stern, önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın travmatik bir çocukluk geçirdiğini ve terapiye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Howard Stern

CNN'de Anderson Cooper'ın programına konuk olan radyocu Howard Stern, 'travmatik çocukluk' geçirdiğini söylediği ABD Başkanı'nın psikoterapiye ihtiyacı olduğunu iddia etti.

Ünlü radyocu Howard Stern, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın babasıyla ilişkisini anlattı.

Independent'in haberine göre, Stern, Trump başkan olmadan önce uzun süren bir arkadaşlıklarının olduğunu, Trump'ın çocukluğu, başkanlığı ve birlikte yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu. 

Stern, "Donald'dan ve onun babasıyla ilişkisinden bildiğim kadarıyla yaşadıkları travmatikti. Bana öyle geliyor ki babası çok otoriterdi. Ondan çok şey bekliyordu. Askeri eğitim aldırmıştı" dedi.

"DONALD'IN EMPATİYLE BAŞI DERTTE"

"Travmatize olduğu konusunda sizi temin edebilirim. Donald'ın narsisizm seviyesi çok yüksek. Empatiyle başı dertte, bunu biliyoruz. Psikoterapiye gitmesini isterdim. Öyle yapsaydı onunla çok gurur duyardım" diye sözlerine devam etti.

Sunucu Cooper, Stern'e, Trump'ın Beyaz Saray'da olmasıyla ilgili ne düşündüğünü sordu. Stern, "Her şeyden önce inanılmaz geliyor. Tüm bu adaylığın nasıl olup da ortaya çıktığıyla ilgili düşüncelerimi ifade etmiştim. Bu bir reklam kampanyasıydı" yanıtını verdi.

Seçimden sonra Donald Trump'ın başkan olmaktan keyif alıp almadığı yönündeki soruya tereddütsüz "hayır" yanıtı veren Stern, "Başkanlığı kazanmaktan keyif aldığını düşünüyorum. O, kazanmayı sever" dedi. 

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