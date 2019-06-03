ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Üst Düzey Danışmanı Jared Kushner Filistinlilerin kendi kanderini tayin hakkı olduğunu belirtti ancak bağımsız bir Filistin devletini desteklemekten imtina etti. ABD'de katıldığı bir televizyon prgramında açıklamalarda bulunan Kushner, Filistinlilerin İsrail müdahalesi olmadan kendilerini yönetip yönetemeyececeklerinin sorulması üzerine "Bunu görmemiz gerek. Umarım zaman içinde kendilerini yönetme becerisine kavuşurlar" cevabını verdi. Yani şu an için Filistinlilerin bu beceriye sahip olmadığını belirtmiş oldu.

FİLİSTİN YÖNETİMİ KATILMAYACAK

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' diye anılan Ortadoğu barış planının mimarlarından olan Kushner Filistin'in yatırım yapılabilir bir bölge haline gelmesi için bağımsız bir yargıya, basın ve ifade özgürlüğüne ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca Filistinlilerin bağımsızlık talebini 'çok yüksek bir beklenti' olarak niteledi. Kushner'ın 2 yıldır büyük bir gizlilik içinde üzerinde çalıştığı 'Yüzyılın Anlaşması'nın bu ay açıklanması bekleniyor. Planın detayları henüz açıklanmasa da Filistin yönetimi taleplerinin göz ardı edildiği gerekçesiyle plan kapsamındaki görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

ABD UZUN YILLAR SONRA VAZGEÇTİ

Kushner geçtiğimiz ay planın İsrail ve Filistin için iki devletli bir çözüm sunup sunmayacağının sorulması üzerine "İki devletli çözüm dediğinizde İsrailliler birşey anlıyor, Filistinliler başka bir şey anlıyor. Biz de bu yüzden bu lafı hiç kullanmamayı tercih ettik" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama ABD'nin uzun yıllardır savunduğu 'iki devletli çözümden' artık vazgeçtiği anlamına geliyor. ABD, müttefiki İsrail'in tepkisine rağmen bugüne kadar geleneksel olarak bağımsız biir Filistin ve İsrail'in bulunduğu çözüm önerilerini savunuyordu.