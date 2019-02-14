ABD ile Polonya'nın 13-14 Şubat tarihlerinde Varşova'da düzenleyeceği Orta Doğu Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansında konuştu.

Kushner, İsrail ve Filistin'in, ABD Başkanı Trump tarafından İsrail'de nisan ayında düzenlenecek seçimlerin hemen ardından duyurulacak olan Orta Doğu Barış Planı üzerinde anlaşmaya varmak zorunda olduğunu söyledi.

İRAN DAVET EDİLMEDİ

İsrail, Suudi Arabistan, Bahreyn Orta Doğu'dan zirveye katılacak 10 ülke arasında yer alırken Filistin, Rusya, Çin, AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Federica Mogherini zirveye katılmayacaklarını açıklamış, İran ise "Zirve kapsamındaki oturumların normal şekilde gerçekleşmesinin mümkün kılmayacağı ve kabul edilmesi zor bir dil kullandıkları" gerekçesiyle zirveye davet edilmemişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Kushner beraberinde Greenblatt'le ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına ekonomik destek kapsamında, bu ayın ilk yarısından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Umman, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turu düzenleyecek.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI"

ABD Başkanı Trump, Filistin-İsrail çatışmasına kendince "çözüm bulmak" için uzun zamandır "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen bir plan üzerinde çalışıyor.

Söz konusu planın detayları henüz açıklanmasa da uluslararası basında Yüzyılın Anlaşması'nın Filistin meselesini çözmekten ziyade daha da derinleşmesine sebep olacağı yorumları yapılıyor.

Planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

Kushner ile Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere Haziran 2018'de Orta Doğu turuna çıkarak, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Ancak söz konusu planı kesin bir dille reddettiklerini ifade eden Filistinli yetkililer Trump'ın damadı ve temsilcisiyle görüşmeyi kabul etmemişti.