Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesine ilişkin "Rusya'nın bu tür tekliflere her zaman açık olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Antonov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız." ifadesini kullanırken, davete resmi yanıtın Kremlin tarafından verileceğini vurguladı.

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddialarını bir kez daha reddeden Rus Büyükelçi ayrıca hızla başka bir toplantıya geçmeden önce iki liderin Helsinki'de yaptığı zirvenin "sonuçlarını ele almanın" önemli olduğunu söyledi.

Kremlin yönetimi, Trump'ın teklifi konusunda henüz açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiği bildirilmiş, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sanders, paylaşımında, "Helsinki'de Başkan Trump iki ülkenin güvenlik konseyleri tarafından diyaloğun devam ettirilmesini kabul etti. Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer vermişti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvenin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD'de Kongre üyeleri ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

PUTİN YENİ STRATEJİLERİNİ ANLATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyada bulunan Rus büyükelçiler ve diplomatik temsilciler ile bir araya gelerek, Rusya'nın yeni stratejilerini anlattı.

Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığında tarihi bir toplantı düzenledi. Putin, tüm dünyada bulunan Rus büyükelçiler ve diplomatik temsilcilere Rusya’nın yeni stratejilerini anlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 2 gün sürecek toplantıya, Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ev sahipliği yaptı.

Putin, savunma sanayinden Ukrayna sorununa, ABD ile müzakerelerden, Rusya ekonomisine kadar birçok önemli konuda büyükelçilere Rusya’nın strateji ve hedeflerini anlattı. Tüm dünya ülkeleri ile diyaloğa her zaman açık olduklarını söyleyen Putin, “Rus halkı bizden bağımsız, barışçı ve güçlü bir Rusya istiyor. Bu nedenle karşılıklı fayda ile ilişkilere yarar sağlayan her ülke ile diyaloğa her zaman açığız” dedi.

ASTANA VE SOÇİ SÜREÇLERİ YENİ SURİYE'NİN TEMELLERİNİ ATTI

Vladimir Putin konuşmasının ilk kısmında Suriye konusuna değindi. Rusya’nın Suriye’de barışın sağlanması konusunda büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Putin, “Ben bu konuda Rus ordusuna ve Rus askerine özverili ve aktif çalışması için ayrıca Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için diplomatik mücadele veren büyükelçi ve diplomatlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Suriye’de insani yardım konusunda özverili bir çalışma yapılmasını söyleyen Putin, "Uluslararası toplumların Suriye’de insani yardım konusunda çabalarını arttırma son derece önemli. Bu sayede Suriye’den Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye göç yükü azalmış olur" açıklamasında bulundu. Astana ve Soçi süreçleri hakkında da bilgiler veren Putin, konuşmasında ilk kez ‘yeni Suriye’ ifadesini kullandı. Putin, "Astana ve Soçi’de gerçekleşen Ulusal Diyalog Kongreleri yenilenmiş Suriye’nin meşruiyetinin temellerini attı. Şimdi gündem anayasal reformun hazırlanması ve anayasa komitelerinin kurulması ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yardımı ile seçimlerin yapılmasıdır" diyerek Suriye konusunda yeni bir rota belirledi.

"İRAN'A DAİR ULUSLARARASI NÜKLEER ANLAŞMALAR KORUNABİLİR"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında yapılan ve birçok ülkenin desteklediği İran’da nükleer silahlardan arınmaya yönelik uluslararası anlaşmadan ABD'nin çekildiğini hatırlatan Putin, "Dünyada istikrarı sağlamak çok önemli. Ortadoğu’da güven ve istikrarın sağlanması için bu anlaşmanın korunması gerekiyor. Viyana’da 5 ülke (Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere) İran ile yapılan anlaşmayı sürdürmek ve desteklemek için İran’a yönelik ekonomik ilişkilerin desteklenmesi kararı alınmıştır. Özellikle petrol ve doğalgaz konularında finansal kanallar korunuyor ve geliştiriliyor" dedi.

"ABD İLE İLİŞKİLERDE POZİTİF EĞİLİMLER VAR"

ABD ile Rusya arasında sürekli yaşanan politik gerginliğe de değinen Putin, “Kore yarımadasında sorunların çözülmesi konusunda ABD’nin olumlu etkisi var. Başta başkan Trump olmak üzere ilişkilerde pozitif eğilimler var ve bu daha da gelişecektir” şeklinde konuştu. Putin, Kore yarımadası ile ilgili konuşmasında adada sürekli barışın sağlanması için Çin ve Rusya’nın da gösterdiği çabadan da sıkça bahsetti. Trump ile Helsinki’de gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Putin, “Rusya - ABD ilişkileri soğuk savaş döneminden daha da kötü durumda. Tabii ki yıllar içerisinde biriken sorunların birkaç saat içerisinde çözülmesi mümkün değil. Ben ilişkilerin olumlu yönde gideceğini düşünüyorum. ABD'de bazı güçler Helsinki’de ki toplantının sonuçlarını reddediyor. ABD'de kendi iç siyasi hırsları için, Ortadoğu ve Avrupa’da ki müttefiklerini feda etmeye hazır olan güçler var” diyerek Amerikan iç siyasetini eleştirdi.

START 3, 2026’YA KADAR UZATILABİLİR

Ülkelerin nükleer silah kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili ABD ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan ‘Start 3’ anlaşmasının 2021 yılında sonlanacağını hatırlatan Putin, “Bu anlaşma 1 buçuk yıl sonra bitecek. Eğer taraflar yeniden uzlaşma sağlarsa bu anlaşma 5 yıl süre ile 2026 yılına kadar uzatılabilir” dedi.

"AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ'NE YAKLAŞIK 50 KATILIM TALEBİ VAR"

Rusya’nın başını çekerek kurulan ve içinde Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, ülkelerinin yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği’ne olan ilginin arttığını belirten Vladimir Putin, “Rusya’nın dış politikada daha güçlü olması için ekonomik gücün artmasına ihtiyaç var. Avrasya Ekonomik Birliği’nin öncelikli hedefi, birliğin içinde yer alan ülkelerin ekonomik güçlerinin arttırılması, ülkeler arası ticaretin artması ve ülke yurttaşlarının refah ve istihdamının arttırılmasıdır. Avrasya Ekonomik Birliği ile ortaklık kurmak isteyen yaklaşık 50 teklif var. Vietnam ile serbest ticaret anlaşması konusunda çalışmalarımız sürdürülüyor. Mısır, Hindistan, Sırbistan, İsrail ve Singapur gibi ülkeler ile müzakereler sürdürülüyor” diyerek birliğin genişleme çalışmaları hakkında ilk kez detaylı bilgiler verdi.

"AB İLİŞKİLERİ İÇİN ÇABA HARCANMALI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili görüşlerini dile getirerek, “Rusya’nın büyük ticaret ortakları konumunda bulunan AB ile ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcanmalı. Rusya ile AB arasında ekonomik çıkarlar anlamında birçok ortak nokta var. Ortak ulaştırma ve enerji altyapısı en önemli başlığımız. Nord Stream-2 dâhil olmak üzere, Avrupa ile uyguladığımız tüm ticari projelerin ticari ve ekonomik olarak sağlam zemine oturtulan projeler olduğunu söyleyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.

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