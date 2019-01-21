8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'daki koltuğuna oturan ABD Başkanı Trump, fırtınalı geçen ilk iki yılında yakın çalışma ekibinden çok sayıda isimle yollarını ayırdı.

Trump tarafından görevine son verilen ya da istifa eden onlarca kişi, ABD'nin 45. Başkanı'nın ekibinde kısa süre görev yapan isimler olarak arşivlere girmiş oldu.

Kamuoyunda "çalışılması zor bir Başkan" olarak nitelendirilen ve özellikle Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla ekibini zor durumda bırakan Trump, görevinin ilk haftasından başlayarak çok sayıda isme veda etti.

2018 YILI FIRTINALI BİTTİ

Trump'ın ekibindeki değişikliklere yetişmeye çalışan kamuoyu, geçen yılın son iki ayında ise manşetlerden inmeyen değişiklik haberlerine tanık oldu.

Rusya soruşturması bağlamında Trump ile gerilimli bir ilişki yaşayan eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın 7 Kasım 2018'de Trump tarafından görevine son verildi.

Trump'ın Beyaz Saray'daki yakın ismi ve Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin de geçen yılın sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı. Trump'ın birçok sırrına tanıklık eden Kelly'nin ayrılık haberi Washington'da büyük puntolarla verildi.

Eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin 15 Aralık'ta görevinden istifa etmek durumunda kalması fazla tartışmaya neden olmazken, eski Savunma Bakanı James Mattis'in 20 Aralık'ta istifa mektubunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Trump'ın "Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrılacağını" söylemesinin hemen ardından koltuğunu bırakacağını açıklayan Mattis, Trump'la ismi özdeşleşmiş en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Suriye depreminin artçı sarsıntısı olarak 22 Aralık'ta istifasını duyuran eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de aynı yaprak dökümü listesine eklendi.

EN GÜÇLÜ DESTEKÇİLERİNDEN HALEY DE GİTTİ

Trump'ın seçim kampanya döneminden itibaren dış politika alanındaki en önemli destekçilerinden eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Trump ile yollarını ayırdı.

Trump, 9 Ekim 2018'de yılın sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Haley'in yerine ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i atadı.

2 YILDA 3 ULUSAK GÜVENLİK DANIŞMANI

Görevdeki ilk iki yılında üç farklı ulusal güvenlik danışmanı ile çalışan Trump'ın bu konuda çizdiği tablo da kamuoyunda çokça tartışıldı.

Bu göreve ilk olarak seçim çalışmalarında kendisine en yakın isimlerden Michael Flynn'i 20 Ocak 2017'de getiren Trump, henüz ilk ayın sonunda Flynn'in istifasını kabul etmek zorunda kaldı.

Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de görevinden istifa etti.

Trump daha sonra bu göreve 20 Şubat 2017'de Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı getirdi. McMaster bu görevde yaklaşık 1 yıl kaldıktan sonra geçen yıl 9 Nisan'da Trump tarafından görevden alındı.

Trump, McMaster'dan boşalan göreve ise aynı gün neo-muhafazakar bir isim olarak bilinen ve George Bush döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini de yapan John Bolton'ı atadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA TILLERSON YERİNE POMPEO

Öte yandan Trump'ın ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine atadığı eski Exxon Mobil Üst Düzey Yöneticisi Rex Tillerson, kabinede bir yılı aşkın bir süre görev yaptı.

Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart 2018'de görevden alındı. Trump, Tillerson'ın yerine, İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo'yu getirdi.

FBI DİREKTÖRÜ COMEY'İ KOVDU

Kabine değişikliğinde adeta bir rekora imza atan Trump'ın belki de en dikkati çeken adımlarından biri ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i görevden alması oldu.

Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik soruşturmayı da yürüten Comey'in 9 Mayıs 2017'de görevine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruşturması" tartışmasını iyice alevlendirdi.

Comey'in yerine ise 2 Ağustos'ta Christopher Wray getirildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ DE DEĞİŞTİ

Beyaz Saray'ın ilk basın sözcüsü olan Sean Spicer, görevinin ilk gününde adeta Washington basınına karşı bir savaş başlattı.

İlk basın toplantısına yaklaşık iki saat geç gelen Spicer, soru almadan sadece Trump'ın yemin törenine katılan kalabalık hakkında yapılan "asılsız" haberler nedeniyle gazetecileri azarlayarak kürsüyü terk etti.

Basın mensuplarıyla yıldızı bir daha barışmayan Spicer, belki de Trump yönetimi içinde en fazla "dalga geçilen" isim haline geldi.

Sözcü Spicer, Trump'ın New York'tan finansçı arkadaşı Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine getirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'de istifa ettiğini açıkladı. Spicer, görevi bıraktığında sadece 182 gündür Beyaz Saray'da çalışıyordu.

Spicer tartışması bitmeden Scaramucci de sadece 10. gününde görevinden alınarak, yerine, halen bu görevi sürdüren Sarah Sanders getirildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜ VE BİRÇOK DANIŞMANINI DA DEĞİŞTİRDİ

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus da 28 Temmuz 2017'de koltuğundan ayrılırken, o günlerde Trump'ın kabinesinde İç Güvenlik Bakanı olan John Kelly 3 gün sonra onun yerine atandı.

ABD Başkanı'nın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve belki de Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden Steve Bannon ise 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrıldı.

Trump'ın Bannon gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınan danışmanı Sebastian Gorka da Bannon'dan yaklaşık bir ay sonra Beyaz Saray'a veda etti.

Trump'ın ekonomi alanındaki sağ kolu sayılan Gary Cohn da 6 Mart 2018'de istifa ettiğini açıkladı.

PRICE, KABİNEDEN AYRILAN İLK BAKAN OLDU

Sağlık Bakanı Tom Price, yüksek seyahat harcamalarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda artan baskılara dayanamayıp 29 Eylül 2017'de görevinden istifa etti. Price, Trump yönetiminden ayrılan ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

Trump'ın ikinci iletişim direktörü ve en uzun süre Trump'ın yanında görev yapan yardımcısı Hope Hicks de bu yıl 28 Şubat'ta görevinden ayrıldı.

Kendisine yapılan baskılardan ya da görüş farklılıklarından dolayı çevresinde sık sık değişikliğe giden Trump'ın Oval Ofis'te 20 Ocak 2017'de göreve başladığında ilk icraatlarından biri Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'in görevine son vermek olmuştu.