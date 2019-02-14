- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İran'da belgesel fotoğrafçılığı yapan Muayyeri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2017'de başkent Tahran'daki gösteriler sırasında çektiği fotoğrafın ABD Başkanı Trump tarafından devrimin yıl dönümünde kullanılmasına tepki gösterdi.
İran İslam Devrimi'nin 40. yıldönümü kutlamalarına yanıt vermek için sözkonusu fotoğraftan afiş yaptıran Trump, fotoğrafın üzerine de "40 yıllık yolsuzluk, 40 yıllık baskı, 40 yıllık terör… İran'daki rejim 40 yıl boyunca sadece fiyasko üretti. Uzun zamandır acı çeken İran halkı çok daha parlak bir gelecek hakediyor." yazısı yazdırarak paylaşımda bulundu.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2019
"BENİM İÇİN UTANÇ KAYNAĞIDIR"
Fotoğrafın çekildikten sonra dünya basınında geniş şekilde yer almasına rağmen kendisinin veya ailesinin "başına bir şey gelir korkusuyla" 6 ay boyunca fotoğrafı çekenin kendisi olduğunu açıklamadığını aktaran Muayyeri, Instagram hesabından Trump'ın çifte standart anlayışıyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Fotoğraf, özgürlüğün sembolü haline geldi. Bu benim için iftihar vesilesidir. Ancak ABD yaptırımları nedeniyle her gün daha fazla zarar gören, yerel para biriminin değer kaybetmesi dolayısıyla komşu ülkelere dahi seyahat edemeyen ve Sayın Trump'ın getirdiği seyahat yasağı neticesinde ABD'deki anne-babasını göremeyen biri olarak bu fotoğrafın Başkan Trump'ın Farsça da attığı tweette çektiğim fotoğrafı izinsiz şekilde kullanması, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve önde gelen Amerikalı siyasetçilerin basın toplantısında görmek benim için utanç kaynağıdır ve beni derinden yaralamıştır." ifadelerini kullandı.
"Bu fotoğraf benim halkımı gösteriyor ve benim halkım içindir, Washington'daki erkekler tarafından suistimal edilmemelidir." dedi ve kanunlar ve yasal düzenlemeler imkan tanısaydı Trump'a dava açabileceğini de belirtti.
30 Aralık 2017'de, öğrencilerin ekonomik şartlara tepki gösterdiği bir eylemde çektiği fotoğraf Muayyeri'ye İranlı Fotoğrafçılar Birliği ödülünü kazandırmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.