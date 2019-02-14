İran'da belgesel fotoğrafçılığı yapan Muayyeri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2017'de başkent Tahran'daki gösteriler sırasında çektiği fotoğrafın ABD Başkanı Trump tarafından devrimin yıl dönümünde kullanılmasına tepki gösterdi.

İran İslam Devrimi'nin 40. yıldönümü kutlamalarına yanıt vermek için sözkonusu fotoğraftan afiş yaptıran Trump, fotoğrafın üzerine de "40 yıllık yolsuzluk, 40 yıllık baskı, 40 yıllık terör… İran'daki rejim 40 yıl boyunca sadece fiyasko üretti. Uzun zamandır acı çeken İran halkı çok daha parlak bir gelecek hakediyor." yazısı yazdırarak paylaşımda bulundu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2019

"BENİM İÇİN UTANÇ KAYNAĞIDIR"

Fotoğrafın çekildikten sonra dünya basınında geniş şekilde yer almasına rağmen kendisinin veya ailesinin "başına bir şey gelir korkusuyla" 6 ay boyunca fotoğrafı çekenin kendisi olduğunu açıklamadığını aktaran Muayyeri, Instagram hesabından Trump'ın çifte standart anlayışıyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Fotoğraf, özgürlüğün sembolü haline geldi. Bu benim için iftihar vesilesidir. Ancak ABD yaptırımları nedeniyle her gün daha fazla zarar gören, yerel para biriminin değer kaybetmesi dolayısıyla komşu ülkelere dahi seyahat edemeyen ve Sayın Trump'ın getirdiği seyahat yasağı neticesinde ABD'deki anne-babasını göremeyen biri olarak bu fotoğrafın Başkan Trump'ın Farsça da attığı tweette çektiğim fotoğrafı izinsiz şekilde kullanması, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve önde gelen Amerikalı siyasetçilerin basın toplantısında görmek benim için utanç kaynağıdır ve beni derinden yaralamıştır." ifadelerini kullandı.

"Bu fotoğraf benim halkımı gösteriyor ve benim halkım içindir, Washington'daki erkekler tarafından suistimal edilmemelidir." dedi ve kanunlar ve yasal düzenlemeler imkan tanısaydı Trump'a dava açabileceğini de belirtti.

30 Aralık 2017'de, öğrencilerin ekonomik şartlara tepki gösterdiği bir eylemde çektiği fotoğraf Muayyeri'ye İranlı Fotoğrafçılar Birliği ödülünü kazandırmıştı.