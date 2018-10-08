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Trump'ın Kavanaugh sevinci: Tarihi zafer

Hakkındaki cinsel taciz iddialarına rağmen Brett Kavanaugh’ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına seçilmesi Trump'ı sevindirdi. ABD Başkanı'nın "Tarihi zafer" olarak nitelediği oylama sonucunda muhafazakarlar Yüksek Mahkemede de çoğunluğu sağlamış oldu

08.10.2018 - 06:24 | Güncelleme:

ABD Senatosu, hakkındaki cinsel taciz iddialarına rağmen Brett Kavanaugh’ın (53) Yüksek Mahkeme yargıçlığına yeşil ışık yakarken, Başkan Trump kararı ‘tarihi zafer’ olarak nitelendirdi. Tartışma ABD’yi ortadan ikiye bölerken muhafazakârlar, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan sonra hayati konularda son sözü söyleyen Yüksek Mahkeme’de de çoğunluk oldu.

Senato’nun 48’e karşı 50 oyla Brett Kavanaugh’ın yargıç adaylığına onay vermesiyle ABD’nin Anayasa Mahkemesi olan Yüksek Mahkeme’deki denge muhafazakârlar lehine değişti. Buna göre 9 koltuklu Yüksek Mahkeme’de Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanan yargıç sayısı 5’e yükseldi. Yüksek Mahkeme, ABD’de eşcinsel evlilik, kürtaj, silah edinme hakkı gibi hayati konularda son sözü söylüyor.

DEMOKRATLARI SUÇLADI

Liberal ve demokrat cephe bu atamadan pek hoşnut değil. Psikoloji profesörü Christine Blasey Ford, 36 yıl önce lisedeyken Brett Kavanaugh’ın kendine tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia etmişti. Trump’ın onayı ile bu iddiayı araştıran Federal Merkezi Soruşturma Bürosu’nun (FBI) bin sayfalık raporunun bu iddiayı tam olarak kanıtlayamadığını savunan kararsız vekiller son anda Kavanaugh’a destek kararı almıştı.

Ve önceki günkü oylamada Kavanaugh’ın desteği alması Trump cephesinde büyük sevinç yarattı. Trump’ın da onayının ardından Brett Kavanaugh ailesinin hazır bulunduğu merasimde yemin ederek göreve başladı. Başkan Trump ise yargıç adayını yok etmek için ‘utanmaz bir siyasi ve kişisel kampanya’ yönetildiğini öne sürdü. Kansas’ta bir mitinge katılan Trump, ‘tarihi bir gece’ yaşandığını belirterek “Bugün, muazzam bir zaferin ardından huzurlarınızdayım” diyerek Demokratların yürüttüğü kampanyaya karşı duran Cumhuriyetçi senatörlere teşekkür etti.

SANDIKTA KİME YARAR

Cumhuriyetçiler yargıç tartışmasının kasım ayındaki kongre seçimleri öncesinde kendilerine yaradığı görüşünde. Senato’da Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnel, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada “Bizim için büyük bir siyasi hediye oldu. Öfkeli kalabalığa teşekkür ediyorum, çünkü zorluk yaşadığımız bir şeyi başardılar, seçmen tabanımızı canlandırdılar” diye konuştu.

Demokratlar ise tartışmanın sandıkta kendilerine yarayacağına inanıyor. Adı Demokratların başkan aday adayları arasında geçen Senatör Cory Booker, Brett Kavanaugh oylamasından düş kırıklığına uğramış Demokratlara, tepkilerini sandıkta gösterme çağrısında bulundu.

YÜKSEK MAHKEME’NİN DAĞILIMI DEĞİŞTİ

82 yaşındaki Yüksek Mahkeme yargıcı Anthony Kennedy’nin (82) haziran ayında emeklilik kararı alması, iki yıl önce göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump’a Yüksek Mahkeme için ikinci bir yargıç atama hakkı tanıdı.

Başkan Trump’ın seçim vaatlerinden biri ülkede kritik konularda son sözü söyleyen Yüksek Mahkeme’deki muhafazakâr yargıçların sayısını arttırmaktı.

Donald Trump’ın aday gösterdiği Brett Kavanaugh’ın ataması, hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla engellenmek istenince ABD bu tartışmaya kilitlendi. Siyasi atmosferi hareketlendiren bu tartışma sonrasında kazanan Trump cephesi oldu.

Yüksek yargıçlar ömür boyu için seçiliyor. Bu durumda 50’li yaşlarda olan Trump’ın atadığı iki yargıç, Trump gittikten sonra da ABD siyasetine yön verici kararlara imza atabilecek.

Kavanaugh ile Yüksek Mahkeme’de muhafazakâr yargıç sayısı 5’e çıktı. 4 de liberal yargıç bulunuyor. Kavanaugh, kürtaj, göç, eşcinsel hakları ve oy hakkı gibi konularda karar verebilecek. New York Times gazetesi, örneğin kürtajın kısıtlanması konusunda eyaletlere daha fazla yetki tanınabileceğini yazdı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    Ne oldu şimdi yargı bağımsız mı oldu
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