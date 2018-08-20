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Trump: İsrail'in birkaç yıl içinde 'Muhammed' isminde başbakanı olacak!

İsrail'de yayın yapan Kanal 10, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç hafta önce Ürdün Kralı Abdullah'ı ağırladığı görüşmede, yarı şaka yarı ciddi 'Filistinli gençlerin eşit haklarla tek devlet istediklerini' söylediğini iddia etti

20.08.2018 - 16:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Birkaç hafta önce Ürdün Kralı Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa müzakere yoluyla çözüm bulunamaması halinde İsrail'in birkaç yıl içinde 'Muhammed' isminde başbakanı olacağını söylediği iddia edildi. 

Trump'ın yorumunu 'sarkastik' diye niteleyen İsrail kanalı Kanal 10, bu sözlerin yarı şaka olsa da yarı ciddiyet de barındırdığı değerlendirmesi yaparken, bu haberin Beyaz Saray'daki görüşmeyle ilgili bilgilendirilen bir İsrailli yetkili ve eski bir ABD'li yetkiliye doğrulattırdığı belirtildi. 

Haberi veren Kanal 10'dan Barak Ravid'in Axios adlı internet sitesinde yayımladığı İngilizce versiyonda ise, Ravid, kaynak olarak adının açıklanmasını istemeyen Fransız diplomatları gösterdi. Buna göre Ürdün Kralı Abdullah, Trump'la görüşmesinin içeriğini, 2 Ağustos'ta Amman'da ağırladığı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian'a aktardı.

Kral Abdullah'ın Fransız bakana, Trump'a "Filistinli gençlerin çoğu artık iki devletli çözüm istemiyor, tek bir devlet altında eşit haklarla İsraillilerle birlikte yaşamayı tercih ediyor… Bunun sonucunda İsrail, Yahudi karakterini kaybeder." dediği aktarılırken, Trump'ın da yanıt olarak, "Dedikleriniz gayet mantıklı. Tek devlet senaryosunda İsrail Başbakanı'nın adı birkaç yıl sonra Muhammed olur." dediği belirtildi. 

Yine aynı haberde, Ürdün Kralı Abdullah'ın görüşmede Trump'tan damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile birlikte hazırladığı Ortadoğu barış planını hemen açıklamaması, zira ortalığın yeterince karışık olduğu uyarısı yaptığı belirtildi. 

 

 

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