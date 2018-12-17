İçişleri Bakanı Zinke'nin 'istifaya zorlanmasının' ardından kabarık soruşturma dosyası basının gündemine oturdu.

Zinke hakkında iş bağlantıları, seyahat ve politika kararları nedeniyle çok sayıda etik soruşturma yürütülmekteydi. Soruşturmalar arasında ailesinin de içinde olduğu bir emlak anlaşması yer alıyordu. Anlaşmadan istifade ettiği öne sürülen Zinke ise suçlamaları reddediyor.

Zinke'nin usulsüzlük yaptığı öne sürülen konulardan biri de, 2017 Ağustos'unda eşi ile birlikte yaptığı Türkiye ve Yunanistan tatili.. Zinke'nin beraberindeki güvenlik ekibinin 25 bin dolarlık masrafının içişleri bakanlığı bütçesinden ödenmesinin görevinden ayrılmasının nedenleri arasında olduğu ileri sürülüyor.

Lola Zinke, 25'inci evlilik yıldönümleri nedeniyle 17 Ağustos 2017'de Twitter'da eşiyle birlikte İstanbul'da çektiği fotoğrafı 'Boğaziçi'nde aşk' sözleriyle paylaşmıştı.

İçişleri Bakanlığı aynı zamanda Zinke'nin eşi Lola Zinke'nin makam araçlarında seyahat etmesini ve Zinke'nin 12 bin dolar değerinde vergi mükellefi parasını uçak kiralamak için kullanmasını da suç unsuru olarak saymıştı.

Lobi faaliyetleri sonucunda iki yerli Amerikalı'nın Connecticut'ta kumarhane açmasına izin vermesi de Zinke'ye yönelik araştırma konusu yapılan meselelerdendi.

TRUMP DUYURDU

Trump, Zinke'nin ayrılığını "İçişleri Bakanı Ryan Zinke, yaklaşık 2 yıllık hizmetinin ardından yıl sonunda görevinden ayrılacak. Ryan görevini başarıyla yürüttü, kendisine ülkemize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum." ifadeleryle duyurdu.

Montanalı 57 yaşındaki Ryan Zinke, 23 yıl ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olarak siyasete atıldı.

Zinke, yaptığı iş bağlantıları, seyahatleri ve politik kararları nedeniyle göreve başladığından bu yana federal soruşturmalar ile karşı karşıya idi.

ABD Başkanı Trump'ın görevine başladığı 2017 Ocak ayı itibarıyla kabinesi ve yakın çevresinde birçok isim değişti.

Trump'ın kabinesinden son olarak BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi isimler ayrılmıştı.

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