Beyaz Saray yardımcılarının Trump'ın Putin'in 18 Mart'ta Rusya'da yapılan seçimlerde edindiği zaferden dolayı tebrik etmesini engellemeye çalıştığı ise bir başka iddia olarak yer aldı. İddiaya göre, Trump yaptığı bu aramada da Putin'e Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya'daki seçimleri kazanan Putin'i telefonla arayarak tebrik eden ve Amerikan kamuoyundan tepki toplayan Trump, Twitter hesabından eleştirilere yanıt vermiş, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın da Putin'i aradığını kaydederek, "Yalan haber medyayı çılgına döndürdü, çünkü benden onun (Putin'in) derisini yüzmemi istiyorlardı. Yanılıyorlar. Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil. Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Putin ve Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez tam formatta bir yüzyüze görüşme gerçekleştirmesi ve ikili ilişkiler ile Suriye gibi birçok konuyu ele alması bekleniyor. Trump, bu zirve için, "Putin, iyi derecede hazırlanmış durumda. Ben hazır olacak mıyım? Tamamen hazırım. Bu şey için hayatım boyunca hazırlık yaptım" ifadesini kullanmıştı.