Trump: Petrol fiyatlarını düşürün

ABD Başkanı Donald Trump, çevrim içi olarak katıldığı Davos Ekonomik Forumu'nda birçok konuya değindi.

Konuşmasında, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili kritik açıklamalar yapan Trump "Suudi Arabistan'dan ve OPEC'ten petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim. Fiyatlar şu an yüksek... Düşmesi gerekiyor. Fiyatlar düşerse Rusya-Ukrayna Savaşı derhâl biter. Aslında bunu daha önceden yapmalıydınız. İnsanlar hayatını kaybetti. Fiyatlar düşmeli ve bu savaşı bitirmelisiniz." dedi.

Trump, 2025 yılında Rusya-Ukrayna arasında barış anlaşmasının olup olmayacağına dair soruya ise "Bunu Rusya'ya sormalısınız" diyerek Rusya'nın tavrına göre hareket edeceklerini bildirdi.

Rusya'nın gelirlerinin büyük bölümünü petrol ve doğal gaz oluştururken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın petrol gelirlerinden mahrum bırakılması gerektiğini belirtmişti. Petrol fiyatlarının düşmesinin Rus ekonomisine ciddi zarar vereceği düşünülüyor.

Donald Trump ayrıca anlaşma sağlanması durumunda Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz satabileceklerinin garantisini verdi.

REKLAM

Donald Trump diğer yandan savaşta yaşanan zayiat ve tahribata da değinerek "Şehirler mahvoldu. Çok insan öldü. Raporlandığından daha çok ölüm var" dedi.

Donald Trump diğer yandan yapay zeka ve kripto alanına yapacağı yatırımları gündeme getirerek "ABD'yi yapay zeka ve kripto konusunda dünyanın başkenti hâline getireceğim." dedi. Trump geçtiğimiz günlerde de yapay zeka için 500 milyar dolarlık bir fon açıkladı.