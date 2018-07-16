CBS'e konuşan Trump, Helsinki'deki zirve hakkındaki hedefleri sorulunca, "Putin'le görüşmemden kötü bir şey çıkmayacak" dedi ve "belki iyi bir şeyler çıkacağını" belirtti.



Trump, Daily Mail gazetesine verdiği söyleşide de, Putin'i kişilik özellikleri hakkında yorum yapabilecek kadar iyi tanımadığını, ancak, onunla "iyi geçinmeyi umduğunu" vurguladı. Trump, beklenen görüşme öncesinde Twitter'dan da açıklama yaptı. Trump, "Yıllarca süren ABD ahmaklığı ve aptallığı yüzünden Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda" ifadesini kullandı.



Trump, "Putin'in acımasız biri olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu şöyle yanıtladı: "Öyle olup olmadığını söyleyemem. Muhtemelen öyle olduğunu sanıyorum. Öyle olan başkalarını da sayabilirim. Rusya ile iyi geçinirsek, bu iyi bir şey olur. Putin'i tanımıyorum. Onunla birkaç kez bir araya geldim. Muhtemelen çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum."



Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "görüşme konusunda fazla heyecanlanılmamasını ve bir dönüm noktası beklentisine girilmemesi" gerektiğini söyledi.

Trump ve Putin'in görüşmesinden hemen önce, ABD Adalet Bakanlığı 12 Rus istihbaratçıya, "2016 seçimlerini etkilemeye amacıyla Demokrat siyasetçilerin e-postalarını 'hack'ledikleri" suçlamasını yöneltti. ABD Adalet Bakanlığı'nın 12 Rus istihbaratçıya yönelttiği suçlamaların ardından, toplantının iptal edilmesi çağrıları yapılıyordu. Beyaz Saray'dan Cuma günü gelen açıklamada, görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşeceği duyuruldu. Rusya'dan da toplantının yapılacağı açıklaması geldi.

SUÇLAMALAR NELER?

Suçlanan istihbaratçıların siber saldırılarında dolandırıcılıkla elde edilmiş e-postalar ve kötü amaçlı yazılım kullandıkları söylendi. Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturma, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiasını inceliyor.

Soruşturma kapsamında bugüne dek 20 kişi ve üç şirkete suçlama yöneltildi.

İddianamede, Rus istihbaratçıların siber saldırılarına Mart 2016'da Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasının gönüllüleri ve çalışanlarının e-mail adreslerini 'hack'leyerek başladıkları belirtiliyor. Rusya iddiaları reddederken, Rusya ve ABD arasında bir suçluların iadesi anlaşması yok.

OBAMA'YA SUÇLAMA

Trump, Barack Obama yönetimine eleştirilerini sürdürürken, Demokrat Parti yetkilileri bilgisayar korsanlarının kurbanı olduğunda Obama'nın görevde bulunduğunu hatırlattı.

Trump, "Bu, Obama döneminde oldu. Ne yaptılarsa Obama yönetiminde yaptılar. Heklenmelerine izin verdikleri için kendilerinden utanmalılar. Savunmaları kötüydü ve bilgisayar korsanlarının kurbanı oldular" dedi.

Kendisine, bilgisayar korsanlarının Cumhuriyetçi Partiyi'de hedef aldığının söylendiğini belirtin ABD Başkanı, "ancak bizim savunmamız çok daha güçlüydü" dedi.