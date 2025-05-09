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        Haberler Dünya Trump'tan 30 günlük ateşkes çağrısı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısında bulundu

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nı bitirme yolunda taraflara 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısında bulundu. Trump ateşkese saygı gösterilmemesi durumunda daha geniş yaptırımlar uygulanacağının sinyalini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 01:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 01:30
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        Trump'tan 30 günlük ateşkes çağrısı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük "koşulsuz ateşkes" çağrısı yaparak, olası ateşkese saygı duyulmazsa "daha geniş yaptırımlar uygulanacağı" uyarısında bulundu.

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

        "ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." ifadesini kullanan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere "saygı duymaktan sorumlu tutulacağını" kaydetti.

        Trump, "Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır." uyarısında bulunarak, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasında kararlı olduklarını belirtti.

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        Ateşkesin, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini ifade eden Trump, tüm bunların "kısa süre içinde" yapılabileceğini savundu.

        Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı.

        Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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