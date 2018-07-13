İngiliz The Sun gazetesine konuşan Trump, May'in Brexit müzakerelerine ilişkin açıkladığı yeni yaklaşımı eleştirerek, "Eğer böyle bir anlaşmaya varırlarsa, bizim muhatabımız İngiltere değil, AB olacak. Bu da muhtemelen İngiltere'nin ABD ile yapabileceği herhangi bir ticaret anlaşmasını öldürecek. AB ile yeterince güçlük yaşıyoruz zaten." diye konuştu.

"Ben müzakereyi çok daha farklı yapardım." ifadesini kullanan Trump, bunu May'e söylediğini kaydetti. Trump, "Ancak benimle aynı görüşte değil ve dinlemedi. Farklı bir yol izledi. Tam tersini yaptı. Olabilir. En iyi bildiği yoldan müzakere etmeli. Fakat şu an olup bitenler çok kötü." dedi.

TRUMP İLE MAY GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, dün geldiği Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

Dün NATO Zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'yi ziyareti sırasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. İki lider görüşmenin basına açık olan bölümünde kısa bir açıklama yaptı. İlk sözü alan ev sahibi May, İngiltere ile ABD arasındaki "özel ilişki" ve olası bir ticaret anlaşması da dahil olmak üzere "görüşülecek çok şey" olduğunu söyleyerek "ABD ile birlikte çalıştığımız dış politika ve savunma ve güvenlik konularını tartışacağız" dedi.

May'in rezidansına helikopter ile gelen ve İngiltere ile güçlü bir ilişkiye sahip olduklarını söyleyen Trump ise oldukça verimli 2 gün geçirdiklerini kaydetti. "Dün akşam geldik ve birlikte akşam yemeği yedik. Bir buçuk saat konuştuk ve gerçekten güzel bir şeydi. Bugün ticari, askeri, terörle mücadele konularını konuşuyoruz. İlişkilerimiz son derece güçlü" ifadelerini kullandı.

Görüşmeden açıklamalar;

"Ben Başbakanı eleştirmedim. Benim May hakkında söylediğim olumlu ifadeler röportajda yer almadı. Ben her zaman röportajlarımın ses kaydını alırım, söz konusu röportaj yalan haberdi."

Trump CNN'den bir soru almayı reddederek "CNN sahte haberler yapıyor, CNN'den sorular almıyorum” ifadelerini kullandı.

"OBAMA'NIN YOL AÇTIĞI BİR FELAKETTİR"

Putin ile pazartesi günü yapacakları görüşmeye ilişkin konuşan Trump, Rusya'yla iyi bir ilişki sürdürmek istediklerini sözlerine ekleyerek "Putin ile Ukrayna, Suriye ve nükleer silahlanma konularını konuşacağız. İyi bir ilişkimiz olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Putin’in Kırım’ı Obama döneminde ilhak ettiğini kaydeden ABD Başkanı Trump, "Putin, Kırım’ı Obama döneminde ilhak etti. Eğer Başkan ben olsaydım Kırım’ı ilhak edemezdi. Bu Obama’nın yol açtığı bir felakettir" dedi.

ABD askeri gücünü Avrupa'dan çekip çekmeyeceği sorusu üzerine "Buradaki askerlerimizle Avrupa'nın kendisini korumasına yardımcı oluyoruz ve bundan hoşnutum" dedi.

Trump Birleşik Krallık'a Kuzey Kore ile ABD'nin nükleerden arınma anlaşmasını desteklediği için teşekkür ederken, aynı desteği İran'ın nükleerden arınması için de beklediğini belirtti.



Birleşik Krallık ve ABD'nin silahlı güçleri arasındaki işbirliğinin güçlendiğine vurgu yapan Trump, "İki ülkenin silahlı güçleri arasında oluşturulacak işbirliği kusursuz olmalı" dedi.

"BİRLİKTE ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"

May, sabah saatlerinde gerçekleştirilen askeri gösterinin ABD ve Birleşik Krallık arasındaki güçlü işbirliğinin bir simgesi olduğunu söylerken, iki ülkenin birlikte çok iyi çalıştığını ve Salisbury novichok zehirlenmesi olayında ABD'nin Birleşik Krallık'ı Rusya'ya karşı savunmasından memnun olduklarını dile getirdi.

May Brexit sonrasında ABD ve Birleşik Krallık arasında olası bir ticaret anlaşmasını onaylarken, transatlantik birliğin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

MAY, TRUMP'IN GÖÇMENLİK KARŞITI HİTABINI DESTEKLEMEYİ REDDETTİ

Trump, terörizm eylemlerinin Avrupa'ya oldukça zarar verdiğini ve göçmenlik sorunun da Avrupa'nın "kültürel bünyesine" zedelediğinin altını çizerken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ilişkilerinin iyi olduğunu fakat göçmenlik sorununun ülke için kötü olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu sorun ne ABD ne de Avrupa için iyi değil."



Trump'ın ardından söz alan May ise, Birleşik Krallık'ın göçmenleri kabul etme konusunda gururlu bir geçmişi olduğunu ve önemli olanın kontrol sahibi olmaktan geçtiğini söyledi. May, Trump'ın göçmenlik konusundaki düşünceleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

UKRAYNA: TRUMP'A TAMAMEN KATILIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya'nın Baltık Denizi'nde bir doğalgaz boru hattı için Rusya ile anlaşma yapmasına ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği tepkiyi haklı bulduğunu söyledi.

Poroşenko, France 24 TV'ye yaptığı açıklamada, bu boru hattının "kesinlikle siyasi bir proje" olduğunu, Avrupa'nın enerji güvenliğiyle rekabetçiliğini "tehdit ettiğini" savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu konuda "Almanya Rusya'nın esiri" yorumunu yapan Trump'a "tamamen katıldığını" sözlerine ekledi.

NATO Zirvesi kapsamında çalışma kahvaltısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Trump, Almanya'nın savunma harcamalarını artırmamasını ve Rusya'yla yürütülen enerji iş birliğini eleştirmişti.

Trump, "Avrupa'yı Rusya'dan korumamız gerektiği söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor?" açıklamasında bulunmuş, Almanya'nın Rusya ile petrol ve gaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğunu söylemişti. Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Trump'ın eleştirisine "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." yanıtını vermişti.

BORIS JOHNSON

İngiltere kabinesinde Brexit stratejisine ilişkin bu hafta yaşanan istifaları takip ettiğini belirten Trump, "May'in izlediği yol referandumdan çıkan değil. Dolayısıyla pek çok insan bundan hoşlanmıyor." görüşünü dile getirdi.

Hafta başında Dışişleri Bakanlığından istifa eden Boris Johnson ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, şöyle devam etti:

"Çok yetenekli biri. Büyük saygı duyuyorum. Bence harika bir başbakan olurdu." ifadesini kullandı. Johnson'ın da kendisiyle ilgili övgü dolu sözler kullandığını bildiğini aktaran Trump, "İstifasına çok üzüldüm. Ümit ederim bir noktada hükümete döner."

SADIK HAN

Trump Londra'nın İşçi Partili Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han ile ilgili ise olumsuz değerlendirmelerini sürdürdü. "Yaşanan teröre bakın. Londra'da olup bitenlere bakın." ifadelerini kullanan Trump, "Bence Han terör konusunda kötü iş çıkardı. Burada olup biten korkunç şeylere bakılınca bence suçla mücadelede de kötü iş çıkardı." dedi.

Londra'daki göçmen nüfusun yoğunluğuyla ilgili Han'ı suçlayan Trump, "Milyonlarca insanın Avrupa'ya gelmesine izin vermek bence çok, çok üzücü. Daha da spesifik konuşabilirim. Londra'da çok kötü iş çıkaran bir belediye başkanınız var." görüşünü paylaştı.

Avrupa'ya göçe izin verilmesinin utanç verici olduğunu savunan Trump, "Bence bu Avrupa'nın dokusunu değiştirdi. Çok hızlı harekete geçilmezse, Avrupa artık eskisi gibi olmayacak. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Han'ın kendisine yönelik bugünkü protestolar sırasında İngiliz parlamentosu üzerinde uçurulacak "Trump balonu"na izin vermesini de eleştiren Trump, şunları kaydetti:

"Londra'yı şehir olarak severdim. Çok uzun zamandır gelmedim. Ancak buraya hoş gelmediğinizi hissettirdiklerinde, niye burada kalasınız ki?"

Trump İngiliz halkının kendisinden hoşlandığını ancak yöneticilerin farklı bir tutum aldığını da iddia etti.

PROTESTOLARLA KARŞILANDI

Trump 4 günlük ziyaret için dün geldiği İngiltere'de protestolarla karşılanmıştı. Bugün de başta Londra olmak üzere ülkenin pek çok kentinde yüz binlerce kişinin katılacağı Trump karşıtı gösteriler yapılması bekleniyor.

Gösterilerden uzak kalmak isteyen Trump, İngiltere içindeki seyahatlerinde askeri helikopter kullanıyor.

Gösteriler nedeniyle olağanüstü önlemler alan İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, ziyaret süresince 4 binden fazla polisi görevlendirirken, bazı kentlerdeki izinleri de askıya aldı.

Bugün May ile bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek Trump, daha sonra Windsor kentinde Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek. Trump'ın bu akşam İskoçya'ya hareket etmesi ve hafta sonunu orada kendisine ait golf tesislerinde geçirmesi öngörülüyor.

TRUMP-HAN POLEMİĞİ

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadık Han, Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini kısıtlamaya dönük düzenlemelerini eleştirmiş ve İngiltere'ye yapacağı ziyarete karşı olduğunu açıklamıştı.

Trump da Twitter hesabından geçen yıl Londra'da meydana gelen terör saldırılarından Han'ı sorumlu tutan mesajlar paylaşmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti.

Ancak Trump'a yapılan davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

TRUMP'A KARŞI 2 MİLYONA YAKIN İMZA

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret esnasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump'ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. Ziyaretin ABD'nin bu yıl hizmete girmesi öngörülen yeni Londra Büyükelçilik binası için yapılacak açılış vesilesiyle gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu plan da son dakikada iptal edilmişti.

Trump'a karşı ülkede biriken tepkide geçen yıl İngiltere’nin aşırı sağcı örgütü Britain First'in (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili oldu.