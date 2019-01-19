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ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin askeri uçak kullanarak Brüksel ve Afganistan'a yapacağı ziyareti erteledi.
Trump gönderdiği mektupta, Pelosi'nin Belçika, Mısır, Afganistan'a yapacağı seyahati halkla ilişkiler olarak küçümseyerek ertelendiğini, bunun yerine ülkede kalarak hükümetin açılması için Başkanla görüşmeler yapılmasının iyi olacağını ifade etti.
Trump mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Hükümetin kapanma sebebiyle Brüksel, Mısır ve Afganistan'a yapacağınız yolculuğunuzun ertelendiğini bildirmekten üzgünüm."
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Pelosi'nin askeri uçak kullanmasının Savunma Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiğini, Başkan'ın da bunu ertelediğini söyledi.
Pelosi'nin, Afganistan'a yapacağı ziyaret öncesi Belçika'da durarak ABD'nin NATO'ya bağlılığının teyit edeceği belirtildi. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammil Mısır seyahatinin söz konusu olmadığını belirtti. Hammil attığı twitte seyahatin amacının Afganistan'daki Amerikan askerlerine teşekkür etmek, komutanlardan bölgedeki durum hakkında brifing olmak olduğunu belirtti.
Trump, Temsilciler Meclisinde Demokrat Partili üyelerin, Amerika ile Meksika sınırına duvar inşa etmesi için istenen 5 milyar 700 milyonluk bütçeyi onaylamadığı için federal hükümetin bir kısmını kapattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, önceki gün Trump'a bir mektup yazarak, hükümetin bir kısmının kapalı olması ve 800 bin hükümet çalışanının maaşlarını alamamalarını ileri sürerek Başkan Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasını ertelemesi veya yazılı olarak yapmasını istedi. Trump'ın, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin yapacağı yurt dışı gezisini engellemesini buna bir misilleme olarak yorumlandı.
MELANIA'YA ASKERİ UÇAK
Ancak Pelosi'nin gezilerinin iptal edilmesinden birkaç saat sonra Melania Trump'ın Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden golf kulüplerinin bulunduğu Florida'ya bir askeri jetle gittiği ortaya çıktı. ABD medyası bu uçuşun 35 bin dolara mal olduğunu yazdı. Yanında oğlu Barron'un da bulunduğu belirtilen First Lady'nin Batı Palm Beach'e ulaştığı, hafta sonunu burada konutunda geçireceği öğrenildi.
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