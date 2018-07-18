ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İlk olarak yaptığı açıklamada "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Öncesindeki toplantıda Putin'le ben çok önemli bir konuyu ele aldık. İyi anlaştık, ki bu da bir boks maçı görmek isteyen çok sayıda nefret dolu insanı rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!"şeklinde paylaşımda bulundu.

Rusya ile olumlu gelişmeler olabileceği sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump ardından paylaştığı tweet ile Rusya'nın Kuzey Kore'nin silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar devam edecek! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"

NATO Zirvesi'ne de değinen Trump, "Brüksel'deki NATO Zirvesi, üye ülkelerin oldukça hızlı şekilde milyar dolarları koymalarıyla oldukça büyük bir zafer elde edilerek geçti" dedi.

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