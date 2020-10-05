Son dakika bilgilerine göre, geçtiğimiz cuma günü koronavirüse yakalandığını açıklayan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından taburcu olacağını açıkladı.
Başkan Trump, "Bugün saat 18.30'da Walter Reed Hastanesi'nden ayrılacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Koronavirüsten korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi olarak gerçekten harika ilaçlar geliştirdik. 20 yıl öncekinden daha iyi hissediyorum!" ifadelerini kullandı.
Başkan Trump Türkiye saati ile gece 1:30'da taburcu olacak.
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