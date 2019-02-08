ABD'de her yıl düzenlenen 'Ulusal Dua Kahvaltısı'na katılan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı 20 dakikalık konuşmasında, kahvaltıda davetliler arasında bulunan Rahip Brunson'dan da söz etti.

Konuşmasında, göreve geldiği zamandan bu yana gösterdiği başarıları sıralayan Trump, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Andrew Brunson'un tutukluluğu ve tahliyesi süreciyle ilgili olarak, "Yönetimim aynı zamanda denizaşırı bölgelerde inançları yüzünden hapsedilen Amerikalı rehineler için de savaşıyor. Geçen Ekim ayında, Türkiye ile Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya vardık. Ben göreve gelmeden önce uzun süredir içerideydi. Ben, 'Onu bırakmalısınız, bıraksanız iyi olur' dedim ve onlar da bıraktılar. Bu bir mucizeydi, değil mi?" dedi.