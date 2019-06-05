ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a yönelik hakaretle başlamış, Trump, "Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere'nin en önemli müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı önünde ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyareti protesto edilmiş, Trump, göstericilerle karşı karşı gelmemek için Londra'da çoğunlukla helikopterle seyahat etmişti.

GÖRKEMLİ YEMEK

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump onuruna Buckingham Sarayı'ndan görkemli bir akşam yemeği verdi. Yemeğe, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Trump'ın 4 yetişkin çocuğu ve çocuklarının eşleri katıldı.

Trump'ın 3 günlük ziyaret için tüm ailesini getirmesi güvenlik önlemlerinin daha da genişletilmesine yol açtı. 10 bin polis şehirde kuş uçurtmazken, Trump ile protestocular arasında güvenlik bariyeri kuruldu. Trump, zırhlı araç konvoyunda yolculuk etti.

Yüzlerce yıldır Kraliyet ailesine ait olan sanat eserleriyle donatılmış balo salonunda 170 davetlinin katıldığı akşamın mönüsünde kuşkonmaz ve frenk maydanozu soslu, su teresi kremalı buharda pisi balığı, Porto şarabında marine edilmiş mevsim sebzeleri ile servis edilen kuzu eti ve limon kremalı çilekli tart vardı.

Kraliçe'nin II. Dünya Savaşı'ndaki katkılarına atıfta bulunan Trump, "O genç tamirci, geleceğin kraliçesi, muazzam bir kadındı." dedi.

Kraliçe de iki ülke arasındaki iyi ilişkilere değindi. Kraliçe Trump'a, Winston Churchill'in yazdığı '2.Dünya Savaşı' adlı kitap serisinin altın varaklı ilk baskısını ve üzerinde kraliyet logosu bulunan Duofold marka dolmakalem hediye etti.

Kraliyet üyeleriyle çok fazla yan yana gelme fırsatı bulamayan Trump'ın 4 çocuğu ve eşleri Instagram'da Buckingham Sarayı'nda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

GELENEKLERE YİNE UYMADI

Yemekte Kraliçe ve Trump samimi bir görüntü çizdi. İngiliz geleneklerine göre soylu olmayanların Kraliçe'ye dokunması yasak ancak Trump, sık sık Kraliçe'nin omzuna elini koydu. Trump, Kraliçe'yle imzalamayı planladığı ticaret anlaşmalarına ilişkin sohbet etti.

Ziyaretin ikinci gününde de Başbakan Theresa May ile buluşan Trump, "Çok çok büyük bir ticaret anlaşmamız olacağını düşünüyorum. Çok adil bir anlaşma olacak" açıklamasını yaptı.

PROTESTOCULARI DEĞİL, DESTEKÇİLERİNİ KALABALIK BULDU

25 milyon sterline (180 milyon TL) mal olan önlemlere ilişkin Trump, Londra'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.

"EDEPSİZ DEMEDİM"

Trump, İngiltere'ye 3 günlük resmi ziyareti esnasında The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Sussex Düşesi Meghan Markle hakkındaki sözlerine ilişkin suçu medyaya attı. Medyanın yalan haber yaptığını söyleyen Trump, "Ben Markle'a edepsiz demedim. Benim hakkımda söylediklerine karşılık bana edepsizlik yaptığını söyledim. Edepsiz olduğundan bahsetmedim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Markle'ın "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım" şeklindeki sözlerine karşılık "Edepsiz olduğunu bilmiyordum" ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry'nin Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğu söylemlerine ilişkin ise Trump, "Ivanka ile konuşup, ailemle çok zaman geçirdi. Daha iyi olamazdı. Bence harika biri" ifadelerini kullandı.