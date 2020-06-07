Trump yönetiminin Washington'daki protestolar için 10 bin asker istediği iddiası - Haberler

AA

Beyaz Saray'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası başlayan protestolar için Washington'a 10 bin asker gönderilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.

CNN'nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Washington'daki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.

Haberde, Esper'in yaklaşık 1600 askeri Washington'a gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen ''gergin'' konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.

İTALYA'DA GEORGE FLOYD PROTESTOLARI

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u anarken, ırkçılığı protesto etti.

Başkentin Popolo (Halk) Meydanı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak programında, "Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" sloganıyla bir araya gelen göstericiler, Floyd'un öldürülmesini ve ırkçılığı protesto etti.

Protestoda yapılan konuşmalarda, "2020'de hala ırkçılığın konuşulmasının inanılmaz olduğu" ve İtalya'da da hala ırkçıların bulunduğu vurgulandı.

Protestocular, sık sık "Siyahların hayatı değerlidir”, "Adalet yoksa barış yok", "Hepimiz birlikte yapabiliriz", "Irkçılığa hayır", "Siyah-beyaz ayrımı yok, hepimiz insanız", "Adalet istiyoruz ama şimdi" ve "Floyd ölmedi aramızda" şeklinde slogan attı.

Bazı göstericiler de "Nefes alamıyorum", "İnsan rengi suç değildir" ve "Hepimiz Floyd'uz" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterinin son bölümünde, binlerce protestocu, Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yaparak protestolarını sessiz şekilde sürdürdü.

Gösteriye Filistin toplumundan STK’ler de destek verdi. Afro-Amerikalıların yanında olduklarını belirten Filistinliler, tüm insanların hayatının değerli olduğunu, İsraillilerin Filistin'de Filistinlilere karşı orantısız şiddet uyguladığını, eşitlik ve adalet için hep birlikte mücadele edeceklerini kaydetti.

Göstericilerden sık sık sosyal mesafeye uymaları istenirken, maske ve eldiveni olmayanlara da maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı.

İtalya'da dün de Napoli ve Floransa kentlerinde George Floyd protestosu düzenlendi.

İSPANYA'DA IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLER

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un ardından dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı gösterilere İspanya da dahil oldu.

Başkent Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan binlerce kişi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı gösteri düzenledi.

İspanya'daki ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin, Afrikalı siyahilerin, Madrid'de yaşayan ABD vatandaşlarının ve İspanyolların katıldığı gösteride, "Adalet yoksa barış da yok", "Irkçılığa hayır", "Polis şiddetine hayır", " Donald Trump bir suçludur", "Hiç kimse yasa dışı değildir" sloganları atıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriye katılan kalabalık, "Adalet", "Barış ve farklılık için", "Irkçılığa karşı tek yumruk", "Siyahi hayatlar önemlidir", "Sessizlik aynı zamanda bir baskıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, zaman zaman diz çökerek, sessiz kalarak ya da alkışlarla ırkçılığı protesto etti.

Kalabalık, ABD Büyükelçiliği önündeki gösterinin ardından kent merkezindeki Sol Meydanı'na yürüdü.

Bu arada ırkçılığın sadece ABD'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan STK temsilcileri, İspanya'da nefret suçlarının son yıllarda yüzde 20 arttığını ve suç duyurularının başında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı geldiğini ifade etti.

Afrika kökenli siyahiler, İspanya'daki yabancılar yasasında reform yapılıp, haklarının genişletilmesini talep etti.

Madrid'dekine benzer gösteriler, binden fazla kişinin katılımıyla Barselona'nın kent merkezindeki Sant Jaume Meydanı'nda da düzenlendi.