Tsunami için risk alanları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) tarafından İstanbul ve Marmara kıyılarını kapsayan tsunami risk haritası geliştirildi. MSKÜ CBS-UZAL Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, haritayla olası Marmara depremi sonrası yaşanabilecek tsunami dalgalarının etkileyebileceği taşkın alanlarının belirlendiğini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre MSKÜ CBS-UZAL Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili İstanbul ve Marmara kıyılarında tsunamiden etkilenecek taşkın alanlarının yer aldığı harita geliştirdi. Doç. Dr. Özçelik, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunaminin etkilerini önceden tahmin etmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

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Doç. Dr. Özçelik, Marmara'da meydana gelmesi muhtemel bir deprem ve tsunami sonrasında ortaya çıkabilecek etkilerin doğru tahmin edilmesi, vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığını ifade ederek, "Böylece afet öncesi tedbirler alınabilir, afet sonrası müdahale ve planlamalar daha etkin hale getirilebilir. Hazırlanan risk zonları; kıyı bölgelerinde 5, 10 ve 20 metrelik deniz taşkınlarının etkileyebileceği alanları kapsıyor. Haritalar, tsunami dalga yüksekliği, heyelan, gelgit, karasal taşkınlar gibi birçok faktörü içeren geniş çaplı bir risk değerlendirmesi sunuyor. Tsunami etkileri, özellikle düşük eğimli kıyı alanlarında daha belirgin şekilde hissedilecektir. Buna karşılık Marmara'nın iç koylarında, Haliç'te ve Boğaz çevresindeki etkilerin daha sınırlı olacağını öngörüyoruz" dedi.