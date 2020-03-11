AA

TTB, koronavirüs nedeniyle 15 Mart mitingini iptal etti



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddetin sona ermesi talebiyle Ankara Tandoğan'da yapacakları mitingi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında iptal etme kararı aldıklarını bildirdi.

Adıyaman ve beraberindeki sağlık birlik örgütlerinin temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde basın açıklaması yaptı.

Adıyaman, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganıyla 15 Mart Pazar günü Ankara Tandoğan'da yapmayı planladıkları mitingi iptal ettiklerini açıkladı.

Türkiye'de halihazırda her türlü toplantıyı ve bir araya gelişi ertelemeyi geciktirecek tedbirlerin zorunlu olmadığını belirten Adıyaman, "Önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi paniği gerektirecek herhangi durum yoktur. Ancak sağlık otoritesinin dünyadaki deneyimlerinden de yararlanarak bütün önlemlerin alınması ve halkın hijyen ve koruma tedbirlerine dikkat etmesi gereklidir." dedi.

Koronavirüs gibi salgın durumlarında tedavi sürecinin etkinliği, tedaviyi yapacak sağlık çalışanlarının bu sürece hazırlanması, bedensel ve ruhsal olarak korunmasının öncelenmesini talep eden Adıyaman, koronavirüs salgını ve her türlü sağlık sorununa karşı mesleğin kendilerine yüklediği sorumluluğu özveriyle yerine getireceklerini kaydetti.

Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın akşam 17.00'te tüm sağlık birlikleri örgütlerini kabul edeceğini belirterek sağlıkta şiddetin önlenmesi için nelerin yapılabileceğini görüşeceklerini ifade etti.