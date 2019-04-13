Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı

Giriş: 13.04.2019 - 11:50 | Güncelleme:  

İspanyol model Elisabeth Mas ile eşi Caner Karaloğlu’nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilen Tuba Ünsal, önceki gece evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı. Levent’teki bir gece kulübü önünde basın mensuplarına yakalanan çiftten oyuncu Tuba Ünsal, muhabirlere, “Saklandığımız, ettiğimiz bir durum yok” dedi. Caner Karaloğlu’nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilmesiyle ilgili oyuncu, “Onun da eski eşinin hayatında birileri var” diyerek cevap verdi

  • 1Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Tuba Ünsal, sevgilisi Caner Karaloğlu ve arkadaşlarıyla Bebeköy’deki bir mekanda görüntülendi. Gece kulübünde çift, sarmaş dolaş eğlendi. Tuba Ünsal, mekandan sevgilisi Caner Karaloğlu’nun lüks cipiyle birlikte ayrıldı.

  • 2Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı - Magazin haberleri
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    YASAK AŞKIN BELGESİ

    Art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olan Caner Karaloğlu, gaza basarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Boşanma davası devam eden Caner Karaloğlu, sevgilisi Tuba Ünsal ile birlikte basın mensuplarına yakalanmamak için trafiği birbirine katarak kaza atlattı.  

  • 3Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı - Magazin haberleri
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    "SAKLADIĞIMIZ BİR DURUM YOK"

    Levent’teki bir gece kulübü önünde basın mensuplarına yakalanan çiftten oyuncu Tuba Ünsal, muhabirlere, “Saklandığımız, ettiğimiz bir durum yok” dedi. Caner Karaloğlu’nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilmesiyle ilgili oyuncu, “Onun da eski eşinin hayatında birileri var” diyerek cevap verdi.

  • 4Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı - Magazin haberleri
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    "BU DURUMA ALIŞIK DEĞİL"

    Sevgilisinin art arda patlayan flaşlar karşısında panik olmasıyla ilgili Tuba Ünsal, “Caner bu duruma alışık değil. O yüzden çok üzülüyorum onu bu duruma düşürdüğüm için” dedi.

  • 5Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı - Magazin haberleri
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    "BEN HAYATIMDA HİÇBİR ŞEYİ GİZLEMEDİM"

    Caner Karaloğlu’nun 1 senedir devam eden boşanma davasıyla ilgili oyuncu, “Uluslararası bir dava sürüyor. 1 senedir ayrılar. İspanya ve Türkiye arasında. Bundan dolayı kimseyi suçlayamazsın. Ben rahatsız olmuyorum. Ben hayatımda her şeyi dürüst, saklamadan devam ediyorum. Ben hayatımda hiçbir şeyi gizlemedim” diyerek mekana geçti.

  • 6Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalandı - Magazin haberleri
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