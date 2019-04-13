Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Tuba Ünsal, sevgilisi Caner Karaloğlu ve arkadaşlarıyla Bebeköy’deki bir mekanda görüntülendi. Gece kulübünde çift, sarmaş dolaş eğlendi. Tuba Ünsal, mekandan sevgilisi Caner Karaloğlu’nun lüks cipiyle birlikte ayrıldı.
YASAK AŞKIN BELGESİ
Art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olan Caner Karaloğlu, gaza basarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Boşanma davası devam eden Caner Karaloğlu, sevgilisi Tuba Ünsal ile birlikte basın mensuplarına yakalanmamak için trafiği birbirine katarak kaza atlattı.
"SAKLADIĞIMIZ BİR DURUM YOK"
Levent’teki bir gece kulübü önünde basın mensuplarına yakalanan çiftten oyuncu Tuba Ünsal, muhabirlere, “Saklandığımız, ettiğimiz bir durum yok” dedi. Caner Karaloğlu’nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilmesiyle ilgili oyuncu, “Onun da eski eşinin hayatında birileri var” diyerek cevap verdi.
"BU DURUMA ALIŞIK DEĞİL"
Sevgilisinin art arda patlayan flaşlar karşısında panik olmasıyla ilgili Tuba Ünsal, “Caner bu duruma alışık değil. O yüzden çok üzülüyorum onu bu duruma düşürdüğüm için” dedi.
"BEN HAYATIMDA HİÇBİR ŞEYİ GİZLEMEDİM"
Caner Karaloğlu’nun 1 senedir devam eden boşanma davasıyla ilgili oyuncu, “Uluslararası bir dava sürüyor. 1 senedir ayrılar. İspanya ve Türkiye arasında. Bundan dolayı kimseyi suçlayamazsın. Ben rahatsız olmuyorum. Ben hayatımda her şeyi dürüst, saklamadan devam ediyorum. Ben hayatımda hiçbir şeyi gizlemedim” diyerek mekana geçti.
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