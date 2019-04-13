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"BEN HAYATIMDA HİÇBİR ŞEYİ GİZLEMEDİM"



Caner Karaloğlu’nun 1 senedir devam eden boşanma davasıyla ilgili oyuncu, “Uluslararası bir dava sürüyor. 1 senedir ayrılar. İspanya ve Türkiye arasında. Bundan dolayı kimseyi suçlayamazsın. Ben rahatsız olmuyorum. Ben hayatımda her şeyi dürüst, saklamadan devam ediyorum. Ben hayatımda hiçbir şeyi gizlemedim” diyerek mekana geçti.