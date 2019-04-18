Mirgün Cabas sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile el ele görüntülendi

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Tuba Ünsal ile olan evliliğini bitiren gazeteci Mirgün Cabas, önceki gece sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile birlikte Ulus’ta el ele görüntülendi. Evli bir iş adamı ile aşk yaşayan eski eşi Tuba Ünsal’ın eleştirilmesi hakkında yorum yapmamayı tercih eden Mirgün Cabas, sevgilisi ile birlikte gözlerden kayboldu