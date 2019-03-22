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SİGARA YASAĞINI DELDİ

Pembe saten pantolonu ve derin göğüs dekolteli üstüyle bakışları üzerine toplayan oyuncunun, defile başlamadan önce salonda elindeki elektronik sigarasını tüttürmesi dikkat çekti. Ünsal, kapalı alanda sigara içme yasağına uymadan davetlilerin arasında kullandığı sigarasını ise objektiflerin kendisine dönmesiyle gizlemeye çalıştı.