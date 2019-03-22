Tuba Ünsal sigara yasağını deldi

Giriş: 22.03.2019 - 07:58 | Güncelleme:  

Tuba Ünsal, İstanbul Fashion Week haftasında gerçekleşen Aslı Filinta defilesinde objektiflere yansıdı. Ünsal, Pembe saten pantolonu ve derin göğüs dekolteli üstüyle bakışları üzerine topladı

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    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Tuba Ünsal, İstanbul Fashion Week haftasında gerçekleşen Aslı Filinta defilesinde objektiflere yansıdı.

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    SİGARA YASAĞINI DELDİ

    Pembe saten pantolonu ve derin göğüs dekolteli üstüyle bakışları üzerine toplayan oyuncunun, defile başlamadan önce salonda elindeki elektronik sigarasını tüttürmesi dikkat çekti. Ünsal, kapalı alanda sigara içme yasağına uymadan davetlilerin arasında kullandığı sigarasını ise objektiflerin kendisine dönmesiyle gizlemeye çalıştı.

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