Tuba Ünsal, Tal Garih ile aşk yaşıyor

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaz aşkının kim olduğunu takipçileriyle paylaştı. Tal Garih ile beraberlik yaşamaya başlayan Ünsal, kalp emojileri koyduğu selfie ile aşkını takipçilerine ve sevenlerine duyurdu