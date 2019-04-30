Irak Sağlık Bakanlığı, özellikle Necef ve Kerbela'da etkisini gösteren kum fırtınasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini; en az 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"KAPALI MEKANLARDA KALIN" UYARISI

DHA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Saif al-Bade, yaralıların bölge hastanelerde tedavi altına alındığını; fırtınanın tekrarı halinde insanların dikkatli olması ve kapalı mekânlarda kalması gerektiğini söyledi.

ONLARCA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Kum fırtınasının yaşandığı kentlerde onlarca trafik kazasının meydana geldiği; bazı yaralanma vakalarının da bu şekilde gerçekleştiği belirtildi.