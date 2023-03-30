Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Eğitim Tükenmez Kalem Lekesi Çıkaran Çözümler: Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?
ABONE OL

Tükenmez kalem lekesi çıkaran çözümler: Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Günlük hayat içerisinde bazı anlarda insanların başına olumsuz durumlar gelebilmekte ve bu durum rahatsız edici olabilmektedir. Bunlardan bir tanesinin de tükenmez kalem lekesi olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Pek çok alanda sıkça kullanılmakta olan tükenmez kalem beraberinde leke derdini de getirmektedir. Böyle bir durumda ise aslında uygulanması gereken bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazılarının uygulanması ile birlikte kıyafetler üzerinde yer almakta olan lekelerin giderilmesi kolaylaştırılmaktadır.

Tükenmez Kalem Lekesi Çıkaran Çözümler: Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?
HABERTURK.COM

Tükenmez Kalem Lekesi Çıkarma

Günlük yaşam içerisinde mutlaka tükenmez kalem ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak bazen ufak tefek aksilikler tükenmez kalem lekesine maruz kalınmasına neden olabilmektedir. Anlık telaşa neden olabilmekte olan bu durumun giderilmesi için evde kolaylıkla uygulanmakta olan yöntemler olduğu söylenebilmektedir. Fakat lekeyi ovalamak ve fırçalamak dağılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle lekeye karşı bu şekilde davranılmaması gerekmektedir.

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Oldukça sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi olan tükenmez kalem lekesinin çıkarılması için uygulanmakta olan bazı yöntemler bulunmaktadır. Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna verilen cevaplar bir tanesi de şu şekilde açıklanmaktadır:

Tükenmez kalem lekesi için o anda müdahale edilmesi gerekmektedir. Leke henüz yeni iken gerçekleştirilen müdahale daha kolay çıkmasına olanak sağlamaktadır. Eğer leke yoğunsa ilk olarak üzerine bir peçete konulması gerekmektedir. Ardından sıvı çamaşır deterjanı ve su ile hazırlanan karşımın bir peçete sürülmesi ardından bölgeyi ovmadan bastırarak bölgeye uygulanması gerekli görülmektedir. Böylelikle lekenin giderilmesine neden olunmaktadır.

Koltuktan Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Genellikle kıyafetlere bulaşmakta olan tükenmez kalem lekesi bazen de koltuklara bulaşabilmektedir. Koltuğa bulaşmakta olan lekenin ise nasıl bir yöntem uygulanarak giderilmesi gerektiği merak edilenler arasında yer almaktadır. Böyle bir durumda aslında çamaşır deterjanı ve su kullanımı önerilmektedir. Bu ikisinin karıştırılmasının ardından bir bez ya da peçete yardımı ile bölgeye uygulanması önerilmektedir. Ovalamadan bastırarak işlem yapılması gerekli görülmektedir. Bu sayede oldukça verimli sonuçlar elde edilebilmektedir.

Kıyafetten Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Gün içerisinde sıkça karşılaşılan sorunlardan bir tanesi olan tükenmez kalem lekesinin giderilmesi için uygulanmakta olan yöntemlerden bir tanesinin de deterjan ve su yöntemi olduğu bilinmektedir. Aslında bu malzemeler ile pek çok farklı noktada bulunmakta olan tükenmez kalem lekesinin giderilmesine olanak sağlanabilmektedir. Oldukça etkili bir yöntemdir ve bununla birlikte leke bulaşır bulaşmaz uygulanması önerilmektedir. Kıyafetten tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Deriden Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Bir kolonya ve pamuk yardımı ile çıkarılabilmekte olduğu söylenebilmektedir. Aynı zamanda çamaşır deterjanı ile birlikte de lekenin çıkarılabilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Genel olarak farklı şekillerde çıkarılabilmekte olan bu leke için lekenin bulaştığı yere en uygun yöntemin tercih edilmesi gerekmektedir. Böylelikle bölgenin zarar görmesi de engellenmektedir.

Kurumuş Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Genel olarak sıkça kullanılmakta olan sabun veya kolonya gibi yöntemler sayesinde alında kurumuş tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap verilebilmektedir. Oldukça kolay bir şekilde bu leke çıkarılabilmekte ve can sıkıcı bir hale dönüşmemektedir. Önerilen yöntemlerin ilk anda kullanılması söylenmektedir ancak kuruduğunda da kullanılabilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mum Lekesini Çıkaran Çözümler: Mum Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Mum lekesini çıkaran çözümler
Mermer Nasıl Parlatılır? Matlaşmış Mermer Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Mermer nasıl parlatılır?
Krom Nasıl Parlatılır? Paslı Krom Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Krom nasıl parlatılır?
Kahve Lekesini Çıkaran Yöntemler: Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Kahve lekesini çıkaran yöntemler
Halıdan Çay Lekesini Çıkaran Yollar: Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Halıdan çay lekesini çıkaran yollar
Gümüş Nasıl Parlatılır? Kararmış Gümüş Kolye Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Gümüş nasıl parlatılır?
Çelik Nasıl Parlatılır? Çelik Tencere Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Çelik nasıl parlatılır?
Çaydanlık Nasıl Parlatılır? Çelik Çaydanlık Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Çaydanlık nasıl parlatılır?
Altın Nasıl Parlatılır? Kararan Altın Yüzük Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Altın nasıl parlatılır?
Çay Lekesi Çıkaran Çözümler: Çay Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Çay lekesi çıkaran çözümler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.