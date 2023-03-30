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Tükenmez Kalem Lekesi Çıkarma

Günlük yaşam içerisinde mutlaka tükenmez kalem ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak bazen ufak tefek aksilikler tükenmez kalem lekesine maruz kalınmasına neden olabilmektedir. Anlık telaşa neden olabilmekte olan bu durumun giderilmesi için evde kolaylıkla uygulanmakta olan yöntemler olduğu söylenebilmektedir. Fakat lekeyi ovalamak ve fırçalamak dağılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle lekeye karşı bu şekilde davranılmaması gerekmektedir.

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Oldukça sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi olan tükenmez kalem lekesinin çıkarılması için uygulanmakta olan bazı yöntemler bulunmaktadır. Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna verilen cevaplar bir tanesi de şu şekilde açıklanmaktadır:

Tükenmez kalem lekesi için o anda müdahale edilmesi gerekmektedir. Leke henüz yeni iken gerçekleştirilen müdahale daha kolay çıkmasına olanak sağlamaktadır. Eğer leke yoğunsa ilk olarak üzerine bir peçete konulması gerekmektedir. Ardından sıvı çamaşır deterjanı ve su ile hazırlanan karşımın bir peçete sürülmesi ardından bölgeyi ovmadan bastırarak bölgeye uygulanması gerekli görülmektedir. Böylelikle lekenin giderilmesine neden olunmaktadır.

Koltuktan Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Genellikle kıyafetlere bulaşmakta olan tükenmez kalem lekesi bazen de koltuklara bulaşabilmektedir. Koltuğa bulaşmakta olan lekenin ise nasıl bir yöntem uygulanarak giderilmesi gerektiği merak edilenler arasında yer almaktadır. Böyle bir durumda aslında çamaşır deterjanı ve su kullanımı önerilmektedir. Bu ikisinin karıştırılmasının ardından bir bez ya da peçete yardımı ile bölgeye uygulanması önerilmektedir. Ovalamadan bastırarak işlem yapılması gerekli görülmektedir. Bu sayede oldukça verimli sonuçlar elde edilebilmektedir.

Kıyafetten Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Gün içerisinde sıkça karşılaşılan sorunlardan bir tanesi olan tükenmez kalem lekesinin giderilmesi için uygulanmakta olan yöntemlerden bir tanesinin de deterjan ve su yöntemi olduğu bilinmektedir. Aslında bu malzemeler ile pek çok farklı noktada bulunmakta olan tükenmez kalem lekesinin giderilmesine olanak sağlanabilmektedir. Oldukça etkili bir yöntemdir ve bununla birlikte leke bulaşır bulaşmaz uygulanması önerilmektedir. Kıyafetten tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Deriden Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Bir kolonya ve pamuk yardımı ile çıkarılabilmekte olduğu söylenebilmektedir. Aynı zamanda çamaşır deterjanı ile birlikte de lekenin çıkarılabilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Genel olarak farklı şekillerde çıkarılabilmekte olan bu leke için lekenin bulaştığı yere en uygun yöntemin tercih edilmesi gerekmektedir. Böylelikle bölgenin zarar görmesi de engellenmektedir.

Kurumuş Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Genel olarak sıkça kullanılmakta olan sabun veya kolonya gibi yöntemler sayesinde alında kurumuş tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap verilebilmektedir. Oldukça kolay bir şekilde bu leke çıkarılabilmekte ve can sıkıcı bir hale dönüşmemektedir. Önerilen yöntemlerin ilk anda kullanılması söylenmektedir ancak kuruduğunda da kullanılabilmektedir.

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